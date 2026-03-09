Узнайте по своей дате рождения, кем вы были в прошлой жизни

Каково ваше кармическое число / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Многих людей хотя бы раз в жизни интересовал вопрос: могли ли мы жить раньше в другой эпохе, иметь другую профессию или даже совсем другую судьбу? Идея перевоплощения души существует в разных культурах более тысячи лет. Некоторые духовные учения утверждают, что душа человека проходит много жизней, приобретая опыт и знания. Одним из популярных способов попытаться заглянуть в свое прошлое есть нумерология. Она предлагает простые расчеты по дате рождения, которые, по словам приверженцев этой практики, могут подсказать, какую роль мог выполнять человек в предыдущей жизни.

Как рассчитать свое число прошлой жизни

Для этого понадобится только ваша полная дата рождения. Необходимо составить все цифры даты до получения однозначного числа. Например, если человек родился 25.03.1985, расчет будет выглядеть так: 2+5+0+3+1+9+8+5=33, 3+3=6. Полученное число и считается условным числом прошлой жизни.

Что означает ваше кармическое число