Узнайте по своей дате рождения, кем вы были в прошлой жизни: секрет нумерологов

Кем вы были в прошлой жизни / © www.freepik.com/free-photo

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Многие хотя бы раз задумывались, существовали ли они до нынешней жизни. Одни относятся к этому как к любопытной мистической теории, другие воспринимают подобные учения как способ лучше понять свой характер, силу личности и жизненные уроки. Одним из самых популярных направлений, которые предлагает заглянуть в символическое прошлое человека, является нумерология.

Нумерологи уверены, что дата рождения содержит особый код. Именно он может указывать на черты характера, которые человек принес с собой, а также намекать на роль, которую он исполнял в одном из предыдущих воплощений. Следует помнить, что такие трактовки относятся к эзотерическим учениям и не имеют подтверждения. Они могут восприниматься как интересная традиция самопознания или развлечения.

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Как рассчитать свое число

Для этого необходимо составить все числа своей даты рождения до получения одного числа от 1 до 9.

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К примеру, дата рождения 17.08.1992.

1+7+0+8+1+9+9+2=37.

Затем 3+7=10.

И еще раз: 1+0=1.

Следовательно, кармическое число — 1.

Что означает ваше число

Число 1 — прирожденный лидер. Нумерологи считают, что в одной из предыдущих жизней такие люди могли быть воинами, правителями, руководителями общин или путешественниками, бравшими на себя ответственность за других. В современной жизни они часто стремятся к независимости, легко принимают решения, любят быть первыми и не боятся трудностей.

Число 2 — дипломат и миротворец. По эзотерическим представлениям такие люди могли быть советниками, целителями, посредниками или наставниками. Они отличаются спокойным характером, умением слушать других и находить компромиссы даже в сложных ситуациях.

Число 3 — творческая личность. Считается, что в прошлой жизни эти люди могли быть музыкантами, художниками, поэтами, актерами или повествователями. Их главная черта — яркая фантазия, открытость нового и желание вдохновлять других.

Число 4 — трудолюбивый мастер. Нумерологи связывают это число с людьми, когда-то являвшимися ремесленниками, строителями, земледельцами или архитекторами. Они ценят порядок, ответственность, стабильность и всегда стремятся довести дело до конца.

Число 5 — путешественник и исследователь. Такое число символизирует любовь к свободе. В прошлой жизни человек мог быть купцом, мореплавателем, исследователем новых земель или торговцем. Сегодня такие люди легко приспосабливаются к переменам, любят путешествовать и быстро учатся новому.

Число 6 — защитник семьи. По нумерологическим трактовкам эти люди могли быть врачами, воспитателями, наставниками или опекунами. Для них особенно важны семейные ценности, забота о близких и создание домашнего уюта.

Число 7 — мудрец. Считается, что в прошлых воплощениях такие люди были философами, жрецами, учеными или духовными наставниками. Они любят анализировать, много размышляют и часто стремятся найти более глубокий смысл в событиях.

Число 8 — человек власти. Нумерологи связывают это число с правителями, финансистами, военачальниками или успешными предпринимателями прошлого. Такие люди имеют сильный характер, стремятся достигать больших целей и умеют брать ответственность.

Число 9 — гуманист. По эзотерическим представлениям, люди с этим числом могли быть духовными учителями, врачами, благотворителями или людьми, которые посвящали жизнь помощи другим. Они сочувственны, щедры и часто испытывают сильное желание сделать мир хотя бы немного лучше.

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