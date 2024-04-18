В Англии супруги нашли средневекового беса в скрытом люке над туалетом: фото

Форстеры наводили порядок в туалете: они сняли деревянную панель и обнаружили большую каменную плиту с изображением Линкольна Импа.

Супруги Трейси и Рори Форстеров из Англии обнаружили люк в своей ванной комнате с гротескным лицом, которое очень похоже на местного идола Линкольна Импа.

Об этом сообщает Arkeonews.

Имп – это мифическое существо из фольклора XVI века. Об этом волшебном дьяволе ходили легенды.

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В одной из историй говорилось, что сатана послал его и его друга сеять хаос в северной Англии. В соборе Линкольна имп разбивал витражи, уничтожал мебель и издевался над епископом. В один момент из религиозной книги появился ангел, который и превратил злого беса в камень.

Супруги Форстеры недавно заехали в новый дом, пишет BBC. Он был построен коллегией священников в XIII веке в министерском дворе к югу от собора.

Форстеры наводили порядок в туалете: они сняли деревянную панель и обнаружили большую каменную плиту с изображением Линкольна Импа.

Имп – это мифическое существо из фольклора XVI века

Во рту мифического существа было отверстие. Вероятно, это был или писсуар или какой-нибудь дренаж.

Эксперт из Lincoln Civic Trust подтвердил, что это был водосток середины или конца XIV века.

"Когда вы смотрите на фасад дома, он выглядит достаточно исторически. Но найти что-то внутри – это удивительно", – заявила Трейси Форстер.

Супруги заметили, что гордится историей своего дома.

"Весь дом имеет вроде бы полые стены, поэтому мы сразу подумали, что их может быть больше. Сейчас мы почти уверены в этом", – рассказал Рори Форстер.

Вероятно, предыдущий владелец этого дома, который жил в нем более 20 лет, знал о мифическом существе в туалете, добавил он.

Напомним, в Йоркшире 1994 года владельцу продали кольцо за несколько сотен фунтов. Но недавно выяснилось, что это редкая находка стоимостью 30 тысяч фунтов стерлингов (1 298 440 грн). Артефакт лежал почти 30 лет в шкафу.

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