В апреле на небе появится уникальный "парад планет": когда и как увидеть

В апреле жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад трех планет. Сатурн, Марс и Меркурий выстроятся в плотные формации на восточной части неба прямо перед восходом солнца. Ожидается, что небесные тела будут изменять положение, переходя от диагональной линии к компактному треугольнику.

Об этом пишет National Geographic.

Лучшее время для наблюдений

Активная фаза явления началась 12 апреля. В этот период планеты появляются над восточным горизонтом на расстоянии около шести градусов друг от друга. Наиболее динамичным зрелище станет в период с 16 по 21 апреля, когда расстояние между объектами сократится до двух-трех градусов.

Астрономы выделяют три основных этапа смены формаций:

16-19 апреля: Сатурн, Марс и Меркурий образуют четкий треугольник (пирамиду) низко над горизонтом.

20 апреля: планеты выстроятся в диагональную линию, которую можно полностью охватить взглядом через обычный бинокль.

21–23 апреля: небесные тела снова сформируют треугольник, после чего начнут постепенно удаляться друг от друга.

Советы для наблюдателей

Явление можно будет увидеть невооруженным глазом при ясном небе примерно за 30 минут до восхода солнца. Для наблюдения за Нептуном, который будет находиться выше основных участников парада, понадобится телескоп. Специалисты предостерегают: использование любых оптических приборов необходимо прекратить, как только солнце начнет подниматься над горизонтом.

Для лучшего обзора рекомендуется выбирать места с открытым горизонтом на востоке — берега водоемов, побережье или равнинные ландшафты. В отличие от слабых звезд, парад планет будет заметен даже в городах и пригородах.

Дополнительные явления на ночном небе

Кроме парада планет, в апреле складываются благоприятные условия для наблюдения за ядром Млечного Пути. Галактический центр становится видимым около часу ночи, а лучшего положения — вертикально над южным горизонтом — достигает между 03:00 и 04:00 утра. Объект исчезает примерно за 90 минут до рассвета, перед появлением на небе планетарного трио.

Напомним, ученые обнаружили новый метеорный поток, возникший после разрушения астероида вблизи Солнца. Земля пролетает через его обломки, которые сгорают в атмосфере и создают яркие вспышки.