В Библии 1599 года спрятана подробная карта с местом Эдемского сада (фото)

Библия / © pexels.com

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В Библии, напечатанной в 1599 году, нашли подробную карту, на которой обозначено вероятное месторасположение библейского Эдемского сада. На ней рай, описанный в Книге Бытия, расположен в районе Великой Армении — недалеко от гор, связывающих с современной горой Арарат в Турции.

Об этом сообщает dailymail.

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Карта называется The Situation of the Garden of Eden («Расположение Эдемского сада»). На ней обозначены Месопотамия, Вавилон, Хавила, Аравийская пустыня, Персидское и Каспийское моря.

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Фото dailymail.

Особое внимание привлекает изображение Евфрата. На карте река берет начало в горах и течет к западу, тогда как Каспийское море расположено справа, то есть к востоку. Таким образом, Эдем на карте оказывается вблизи горных истоков Евфрата.

Фото dailymail.

Это согласуется с описанием в Книге Бытия, где речь идет о выходящей из Эдема реке и далее разделялась на четыре потока — Пишон, Гихон, Тигр и Евфрат.

Кто создал карту Эдема

Карта была опубликована в Женевской Библии — издании, созданном английскими протестантскими учеными, покинувшими Англию и приютившимися в Швейцарии. Историки оценивают, что в период с 1560 по 1644 год могли напечатать до 360 тысяч экземпляров этой Библии.

Эдемский сад

Сама карта является копией работы протестантского реформатора Жана Кальвина. Впервые ее опубликовали в 1554 как иллюстрацию к его комментарию на Книгу Бытия.

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Кальвин пытался объяснить библейское описание четырех рек из-за реальной географии. Исследователи в целом отождествляли Тигр и Евфрат с существующими и сегодня реками. Вместе с Пишоном и Гихоном возникала проблема: соответствующие им реки не сходятся с Тигром и Евфратом в одном месте.

Кальвин предполагал, что библейское слово, переводимое как «истоки», могло касаться не только начала, но и устья реки. Поэтому он считал Пишон и Гихон не отдельными реками, а названиями нижних частей или русел Тигра и Евфрата.

По этой версии Эдем располагался в Месопотамии и был реальным земным местом, которое впоследствии исчезло из истории.

Историкиня Джастин Анжелик Волден в своем докладе обратила внимание на особенность карты. По ее словам, она показывает общее расположение Эдема, но не определяет границы самого сада. Таким образом карта одновременно указывает на существование рая и оставляет его точное место неопределенным.

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Где еще искали Эдем

Место расположения библейского рая исследователи пытаются определить на протяжении веков. Однако единой версии до сих пор нет.

2025 американский инженер-химик Махмуд Джаваид предложил другую гипотезу. По его мнению, Эдем мог располагаться в районе Бахир-Дар на северо-западе Эфиопии, вблизи озера Тана — источника Голубого Нила.

Свою версию он строил на анализе библейских и коронических описаний Адама и Евы, сада и рек. Исследователь предположил, что библейский Гихон мог соответствовать Голубому Нилу, берущему начало с озера Тана.

В этой реконструкции само озеро Тана отождествляется с Эдемом, а сад располагался непосредственно к югу от него, близ Бахир-Дара.

Джаваид также обращал внимание на особенности ландшафта региона — возвышенности, густую растительность, водные системы и вулканические хребты. По его мнению, они могут отвечать отдельным деталям библейского описания.

Эта работа не проходила независимого рецензирования, потому ее выводы остаются гипотезой.

Найденная в Библии 1599 карта является свидетельством того, как в XVI веке пытались соединить библейское описание Эдема с реальной географией. Она указывает на район Месопотамии и истоков Евфрата, однако не является доказательством того, что там исторически существовал библейский рай.

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