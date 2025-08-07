- Дата публикации
-
Разное
1358
1 мин
В Чехии поймали сома длиной свыше 2 метров: что с ним сделали (фото)
В Чехии зафиксирован новый рекорд: профессиональный рыбак Якуб Вагнер выловил в водохранилище Вранов гигантского сома длиной 2 метра в 68 сантиметров.
В чешском водохранилище Вранов профессиональный рыбак Якуб Вагнер выловил гигантского сома, длина которого достигла 2 метров 68 сантиметров, что является новым рекордом страны.
Об этом пишет BILD.
43-летний рыбак рассказал, что борьба с рыбой длилась почти час, и он едва удержал удочку. По его словам, в тусклом свете рассвета он заметил «ужасно огромное» и «темное» создание у своей лодки.
«Я уверен, что это один из самых больших сомов, которых я видел в Европе. Он на четыре сантиметра длиннее того, которого я поймал в прошлом году», — сказал Вагнер.
После измерения Вагнер отпустил сома обратно в воду. Рыбак подчеркнул, что никогда не убивает свой улов.
Напомним, рыбаки могут рассчитывать на хороший улов в Днепре в течение всего сезона, ведь после нереста рыба активно питается. В его водах водится около 50 видов рыб, поэтому поймать здесь можно много интересного.