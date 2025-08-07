ТСН в социальных сетях

В Чехии поймали сома длиной свыше 2 метров: что с ним сделали (фото)

В Чехии зафиксирован новый рекорд: профессиональный рыбак Якуб Вагнер выловил в водохранилище Вранов гигантского сома длиной 2 метра в 68 сантиметров.

Руслана Сивак
В Чехии поймали сома длиной 2 метра 68 сантиметров

В Чехии поймали сома длиной 2 метра 68 сантиметров / © Bild Russian в Telegram

В чешском водохранилище Вранов профессиональный рыбак Якуб Вагнер выловил гигантского сома, длина которого достигла 2 метров 68 сантиметров, что является новым рекордом страны.

Об этом пишет BILD.

43-летний рыбак рассказал, что борьба с рыбой длилась почти час, и он едва удержал удочку. По его словам, в тусклом свете рассвета он заметил «ужасно огромное» и «темное» создание у своей лодки.

«Я уверен, что это один из самых больших сомов, которых я видел в Европе. Он на четыре сантиметра длиннее того, которого я поймал в прошлом году», — сказал Вагнер.

После измерения Вагнер отпустил сома обратно в воду. Рыбак подчеркнул, что никогда не убивает свой улов.

Напомним, рыбаки могут рассчитывать на хороший улов в Днепре в течение всего сезона, ведь после нереста рыба активно питается. В его водах водится около 50 видов рыб, поэтому поймать здесь можно много интересного.

