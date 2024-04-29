В чем лучше запекать мясо, рыбу, овощи: что выбрать – фольгу, пергамент или рукав

Фольга, рукав для запекания или пергамент – что выбрать для запекания

Уже совсем скоро христиане Восточного обряда будут праздновать Пасху. Кроме паски и другой вкуснейшей выпечки, украинцы традиционно к празднику запекают мясо и рыбу.

В чем проще и главнее безопаснее запекать рыбу, свинину, курицу, овощи в духовке – в фольге, рукаве или пергаменте? Что лучше всего использовать для приготовления того или иного блюда? Какие преимущества того или иного запекания?

Запекание в фольге

Преимущества фольги

Это самый быстрый способ приготовления блюд. Если на открытом противне два килограмма мяса будет готовиться около 2,5-3 часов, мясо, завернутое в рукав, приготовится через 1,5 часа, покрытое пергаментом — через 2 часа, то мясо, завернутое в фольгу, самое быстрое — через 1-1,5 часа.

Мясо или рыба запекаются в собственном соке, они не варятся, и в то же время не пересыхают, а равномерно пропекаются. Гарнир, приготовленный вместе с основным продуктом, становится вкуснее и впитывает сок основного блюда.

Большие куски мяса, приготовленные в фольге, получаются мягкими и вкусными даже без маринования. Достаточно натереть их перцем, чесноком и герметично завернуть.

Не используется жир, блюдо получается мягким, сочным и более диетическим. В пище сохраняются полезные элементы, которые обычно разрушаются при жарке.

Запекать в фольге можно при температуре до 600 °C. Для сравнения термостойкий полиэтилен безопасен при температуре до 220 °C, пергаментная бумага — до 200 °C.

Что нельзя запекать в фольге, а что можно, особенности применения

В фольгу смело можно заворачивать любое мясо, рыбу, картофель, свеклу, другие овощи.

При взаимодействии с воздухом алюминий покрывается защитной пленкой оксида, который не дает ему окисляться. Но, если добавить к продуктам или маринаду кислоту или щелочь, они эту пленку оксида растворяют. Поэтому, если вы хотите запечь рыбу с соком лимона или мясо, замаринованное с уксусным маринадом, использовать фольгу нельзя.

Матовая сторона фольги хорошо пропускает тепло и жар, а блестящая отражает. Поэтому при запекании продуктов матовая сторона фольги должна быть снаружи, а блестящая внутри. Блестящей стороной наружу кладут фольгу, когда нужно снизить нагрев продуктов. Таким образом, изделие можно защитить от подгорания или пересушивания.

Как использовать рукав для запекания

Рукав для запекания производится из жаростойкого полиэтиленфталата — инертного материала, который при соблюдении температурных ограничений (220-230 ° C) не выделяет вредных веществ.

Для приготовления продукта следует просто отрезать рукава столько, сколько необходимо, чтобы поместить продукт в рукав и завязать с обеих сторон. Затем в рукаве нужно сделать несколько небольших проколов, чтобы выходил лишний пар. Иначе рукав раздувается, может задеть горячие стенки духовки и треснуть.

Если хочется получить хорошую корочку, за 10-15 минут до приготовления разрезать рукав ножницами, отвернуть край и запекать еще немного.

Запекаем в пергаменте

Наибольшим преимуществом пергамента по сравнению с полимерными пленками является его биологическая инертность, воздухопроницаемость, влагостойкость, благодаря чему продукты дышат.

Пергаментная бумага с силиконовой пропиткой позволяет удобно запекать мясо, рыбу, овощи.

Пергамент прост в использовании, нужно оторвать кусок, сложить его вдвое, на середину бумаги положить еду, свернуть концы и выложить все на противень.

Для выпечки пергамент просто незаменим.

Итак, в чем лучше запекать продукты?

В чем лучше запекать мясо и птицу

В фольге это будет быстрее всего, блюдо получится сочным.

это будет быстрее всего, блюдо получится сочным. Мясо в рукаве готовится очень равномерно, по ощущениям больше похоже на приготовление на пару, но иногда сока слишком много, и содержимое рукава получается просто вареным.

готовится очень равномерно, по ощущениям больше похоже на приготовление на пару, но иногда сока слишком много, и содержимое рукава получается просто вареным. Запекать мясо и рыбу в пергаменте стало возможно благодаря силиконовому слою.

В чем лучше запекать рыбу

Запекать рыбу можно в пергаменте. Добавить туда овощи, приправы и чуть-чуть лимонного сока. Пергамент сохранит влагу и ароматы.

Добавить туда овощи, приправы и чуть-чуть лимонного сока. Пергамент сохранит влагу и ароматы. Если нужна более поджаренная рыба, то выбирайте фольгу.

В чем лучше запекать овощи

Приготовленные в пергаменте овощи идеальны. Они готовятся как на пару, в своем соке, сохраняя все полезные микроэлементы.

овощи идеальны. Они готовятся как на пару, в своем соке, сохраняя все полезные микроэлементы. Если температура при приготовлении овощей не должна превышать 230 °C, можно использовать рукав для запекания, а если нужна более высокая температура, берите фольгу.

Для хрустящей корочки используйте пергамент, а если хочется мягких овощей – фольгу или пленку.

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