В чем нужно держать морковь, чтобы она не портилась всю зиму: вы удивитесь

Морковь. / © Associated Press

Реклама

Выкопанная на огороде морковь легко сохраняется до вести. Впрочем, для этого необходимы правильные условия. Ведь из-за неправильного хранения овощ теряет упругость, сочность и вкусовые свойства.

Как правильно хранить морковь, рассказала автор проекта “Користні корисності".

Оказывается, морковь хорошо хранится в песке. Однако вы должны быть такими, чтобы во время сжатия в ладони превращался в комочек, а не был сухим. Для этого его следует увлажнить: на 10 литров песка – один литр воды.

Реклама

После выкапывания морковь побавить ботву и оставить на несколько часов на солнце просохнуть. Затем нужно переложить ее в пластиковые ящики с отверстиями для вентиляции.

Что нужно делать:

Застелите дно ящика агроволокном. Сверху насыпьте слой песка высотой около трех сантиметров. Выложите один слой моркови, но чтобы корнеплоды не касались друг друга. Это убережет овощи от вероятной передачи грибковых болезней от одной моркови к другой. Первый слой моркови снова засыпьте песком так, чтобы образовался новый слой шириной в три сантиметра. Продолжайте делать все так же, пока ящик не наполнится. Верхний пласт песка накройте агроволокном.

Напомним, мы писали об еще одном способе хранения моркови, благодаря которому она останется жесткой вплоть до весны.