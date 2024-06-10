В чем разница между бурбоном и виски: все, что вы хотели бы знать о популярных алкогольных напитках

Многие украинцы путают понятия виски и бурбон. Но, если вы поймете разницу между этими двумя алкогольными напитками, то сможете лучше подбирать правильную закуску, открывая для себя новые вкусы.

Что такое виски и бурбон

Виски – это крепкий алкогольный напиток, охватывающий большое количество различных сортов. Бывает японский, канадский, шотландский виски, а бурбон – это еще один сорт этого напитка. Он, пожалуй, самая известная домашняя версия среди жителей США, ведь бурбон готовят из кукурузы, которое является основным ферментированным зерном американцев.

Не каждый виски может быть бурбоном. Чтобы его так классифицировать, напиток должен на 51% состоять из кукурузы. Как правило используют сладкий тип этой культуры. Также есть и другие требования. В частности, одно из правил касается древесины, в которой выдерживают этот напиток. Используют только дубовые обугленные бочки (при этом только американский белый дуб). Процесс обугливания – это попадание пламени на внутренние стенки емкости. Благодаря теплу внутри возникают соединения, которые ассоциируются со вкусом виски.

Также бурбон выдерживают только в новых бочках, что отличает его от других крепких алкогольных напитков, которые можно выдерживать в тех емкостях, которые ранее использовались для этого. То есть бурбон имеет определенную чистоту, поскольку его вкус не впитывает нотки других напитков.

Хотя почти 95% бурбона производятся в Кентукки (США), он не обязательно должен происходить из этого штата. Кентукки до сих пор остается настоящим оплотом бурбона, ведь здесь выращивают кукурузу, подходящую для его изготовления. Климат также благоприятен для выдерживания бурбона.

Если вы выбираете бурбон на подарок, можете обратить внимание на напитки, изготовленные в Техасе (Balcones) или Вашингтоне (Dry Fly). Здесь производители часто экспериментируют с разными зернами, чтобы получить интересные варианты вкуса.

Еще одной важной вещью, которую нужно знать о бурбоне, является его прочность. В готовом продукте оно должно быть не менее 40%. Если говорить о разных сортах виски, то, бесспорно, бурбон слаще, несколько мягче. Его часто добавляют как ингредиент к разным коктейлям.

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