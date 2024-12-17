В чем разница между оливками и маслинами: простые ответы на извечный вопрос

Чем отличаются оливки от маслин, и какие из них лучше – вопрос, который не дает покоя многим. На самом деле оливки и маслины – плоды одного и того же дерева, а именно – оливы.

Кстати, несмотря на их солоновато-пряный вкус, это фрукты. А отличается оливка от маслины только сроком созревания. Зеленая – недозрелая, а черная – спелая.

По вкусу в сыром виде оливку от маслины вряд ли отличишь. Обе горькие настолько, что почти несъедобны. Горечи им добавляет вещество олеуропеин, но из консервированных плодов, к которым мы привыкли, его вымывают.

Как по вкусу отличаются оливки от маслин

Оливки обычно кисловато-соленые, а маслины более мягкие и сладковатые. Но главное отличие консервированных оливок от маслин в концентрации в них соли. Зеленые чаще консервируют без косточки, так что они просачиваются рассолом сильнее. Маслины более мягкие, жирные, и извлечь из них косточку сложнее, соли обычно в них добавляют меньше.

Еще одно отличие маслин от оливок: то, что их окрашивают. Но не стоит бояться глюконата железа, которым "чернят" маслины. Хотя его и используют как краситель, на самом деле он обладает лечебными свойствами, хорошо впитывается организмом и насыщает кровь легкоусвояемой формой железа, поднимает уровень гемоглобина.

Что полезнее: оливки или маслины

Принципиальной разницы здесь нет. И оливки, и маслины содержат полезные жиры и минералы, в том числе медь и железо, а также богатые витамином Е и другими антиоксидантами.

Интересные факты:

Первые оливки появились в рационе человека еще 6000 лет назад, а их родиной считается Азия. Они были основным продуктом питания в Средиземноморье, особенно среди греков. Оливки и их драгоценное масло переплелись со многими иудео-христианскими и исламскими религиями.

Раньше мы писали, кому нельзя есть авокадо. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: