В чем разница между вороном и вороной и как их отличить: восемь самых главных признаков

Когда в небе появляется большая черная птица с сильными крыльями и характерным силуэтом, многие люди автоматически называют ее или вороном, или вороной. Но эти птицы, хоть и принадлежат к одной семье вороновых, имеют ряд заметных отличий. Разобраться в них несложно, если обратить внимание на внешность, поведение и голос. Рассказываем, по каким признакам можно просто различать этих двух птиц в природе.

Размер птицы. Самая первая и очевидная разница — размер. Ворон значительно больше, его длина может достигать 70 см. Ворона меньше: обычно 45-50 см в длину. Ворон тоже тяжелее, иногда его масса втрое превышает вес вороны. Уже по этому критерию в полете можно приблизительно найти вид.

Перья и внешний вид. Перья этих птиц тоже отличаются. Ворон имеет густые, блестящие черные перья с металлическими бликами синего или зеленого оттенка. На шее часто заметна пушистая структура, создающая эффект воротника. Ворона имеет другой вид: ее перья более матовые, без выраженного блеска, а шея более гладкая.

Форма клюва также является важным признаком. У ворона клюв массивный, толстый и с легким изгибом, что подчеркивает его силу. У вороны клюв более тонкий, прямой и не такой массивный.

Форма хвоста. Это один из самых надежных способов отличить этих птиц в полете. У ворона хвост клиновидный, с заостренным или «V-образным» контуром. У вороны хвост более ровный или слегка округлый.

Голос и звук. Поведенческие отличия особенно заметны по звукам. Крук издает низкие, хрипловатые, глухие звуки, напоминающие «крюк» или гортанный крик. У Вороны более резкий, высокий и звонкий голос, типичный «кар-кар».

Поведение и образ жизни. Поведение этих птиц существенно отличается. Вороны обычно держатся парами или поодиночке. Они более осторожны и менее социальны. Вороны — социальные птицы, часто собирающиеся в большие стаи, особенно зимой или при поиске пищи.

Места обитания. В природе они также выбирают разные среды. Ворон предпочитает дикие территории: леса, горные районы, скалы и отдаленные местности. Ворона легко адаптируется к жизни рядом с людьми: города, села, поля, свалки.