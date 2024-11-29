В чем секрет молодости скандинавских женщин: всегда привлекательны и не имеют морщинок

Тип внешности этих красавиц называют скандинавским, потому что его владелицы – шведские, финские, норвежские и датские женщины, как правило, родом из Скандинавии.

Рассказываем, как женщинам из стран Скандинавии удается всегда выглядеть привлекательно и ухоженно.

Глубокое увлажнение кожи

В скандинавских странах сильные ветры и очень сухой климат. Эти женщины, как никто другой, знают, что регулярное увлажнение кожи в таких климатических условиях крайне необходимо. А сухой воздух в помещении быстро лишает кожу влаги, делает ее тусклой и истощенной. Поэтому скандинавские красавицы регулярно увлажняют не только кожу лица, но и все тело. Часто для этого используют несколько косметических увлажняющих и питательных средств. Поскольку увлажнение предупреждает появление морщин, изломов и потерю эластичности кожи.

Сауна

Все жители Скандинавии известны своей любовью к саунам, и дело здесь не только в релаксации. Высокая температура способна расширять поры, что способствует отшелушиванию и очищению кожи естественным путем. А пара способна улучшать действие увлажняющих кремов и других уходовых средств. Кроме того, сауна вызывает сильное потоотделение, что помогает уменьшать количество токсинов в организме и выводить их естественным путем.

Натуральная косметика

Скандинавские женщины тщательно выбирают средства по уходу за телом. Они предпочитают исключительно натуральные кремы, которые не содержат парабенов и силиконов. Все косметические бренды направляют свои усилия на заботу о коже в суровых холодных условиях. Производители косметики делают акцент на органические питательные составляющие, чтобы успокоить кожу и поддержать ее здоровье. Часто в составе косметических средств можно встретить арктическую воду, чернику, морошку, облепиху и другие местные продукты с содержанием антиоксидантов, делающих кожу молодой, эластичной и упругой.

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