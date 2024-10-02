В чем секрет вкусных котлет: повара поделились трюками, которые помогут сделать фарш "воздушным"

Казалось бы, что может быть проще приготовления котлет. В мясной фарш добавляете размоченный белый хлеб, яйцо, луковицу, перец и соль – и готово. Однако, у некоторых это блюдо может разваливаться на сковороде и быть сухим. А у других котлеты получаются сочными и "воздушными". В чем секрет?

Готовьте фарш самостоятельно

Из магазинного фарша у вас никогда не получится таких вкусных котлет, как из домашнего, который вы самостоятельно прокрутили в мясорубке. Более того, сочные и "воздушные" котлеты получатся, если смешать 2, а то и 3 разных вида мяса, например, говядину, курицу и баранину.

Правильный хлеб и обжаренный лук

Белый хлеб считается важным компонентом фарша. Появился он в рецепте отнюдь не для того, чтобы сэкономить. Когда вы размачиваете в молоке белый батон, то он придает будущему блюду сочность и нежность. Без него фарш выйдет как на кебаб. Берите для котлет вчерашний, немного подсушенный батон, поскольку свежий и мягкий придает блюду едва заметную кислинку. Корки следует удалить, а мякоть нарезать на кусочки и смочить в холодном молоке.

Лук лучше всего нарезать кубиками, затем слегка обжаривать в масле. Только после этого отправляйте ее в мясорубку, чтобы прокрутить вместе с мясом.

Сливки и масло

Некоторые добавляют в фарш жир или сало, которые при жарке расплавляются, что придает котлетам сочность. Однако, чтобы блюдо получилось более эластичной и "воздушной" лучше добавить сливки и небольшой кусочек размягченного сливочного масла. Сливки повара рекомендуют вводить в фарш в два этапа. Сначала первая половина добавляется, когда прокручены мясо, лук и хлеб. Фарш солится и перчится, затем вымешивается руками. Затем добавляется вторая половина сливок и размягченное сливочное масло. После этого фарш еще раз вымешивается до однородности, посуда покрывается пищевой пленкой и остается в холодильнике на 1 час.

Колотый лед

Когда фарш остынет, начинается самый интересный секрет. В мясную смесь добавляется колотый лед. Именно благодаря этому ингредиенту котлеты получатся пышными и очень сочными. На 0,5 кг фарша нужно взять 5-6 стандартных кубиков льда, выложить в полиэтиленовый пакет, измельчить кухонным молотком и отправить в миску с фаршем. Не забывайте еще раз все хорошо перемешать и только после этого формируйте котлетки. Если у вас не выходит сразу пожарить все котлеты, то часть лучше отправить в морозильную камеру, чтобы лед не растаял.

Жарьте правильно

Самое важное правило – выкладывать котлеты в хорошо разогретую сковороду с маслом, а затем обжаривать на достаточно сильном огне до румяной корочки. Огонь при этом не нужно убавлять. Затем перевернуть котлеты, обжарить с другой стороны, убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и жарить до готовности.

Есть еще один вариант приготовления. Сначала обжариваете с двух сторон до румяной корочки, а затем отправляете в разогретую до 180 градусов духовку. Достаточно 15 минут, чтобы блюдо было готово.

Читайте также: