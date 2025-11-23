В чем следует встречать Новый год 2026 каждому знаку зодиака: советы астрологов и стилистов

В чем праздновать Новый год каждому знаку зодиака / © www.freepik.com/free-photo

Новый год — это время обновления, символического старта и одновременно возможность позволить себе стильные эксперименты. Ведь хочется выглядеть ярко, но одновременно гармонично, излучать уверенность и чтобы было комфортно. Астрологическая энергия каждого знака задает ритм, стиль и настроение, предлагая оттенки и фактуры, которые усилят привлекательность и подарят гармоничный образ. Итак, рассказываем, что лучше выбрать для своего праздничного образа на Новый год каждому знаку зодиака.

Овен

Овнам подходят оттенки огня: насыщенный красный, бордо, рубиновые акценты. Идеально подойдут вещи с характером — кожаные аксессуары, выразительные вырезы, четкие формы. Доминантный элемент в образе производит впечатление сильнее, чем множество мелких деталей. Основной принцип — одежда, подчеркивающая лидерство и внутреннюю решимость.

Телец

Тельцам подходят мягкие дорогие ткани: кашемир, бархат, нежная шерсть. Будут гармоничны естественные оттенки — беж, шоколад, масло, темно-синий. Один качественный и дорогостоящий элемент гардероба может стать главным акцентом и создать ощущение роскошного и аристократического стиля. Покой, мягкость и благородство — три главные характеристики новогоднего образа Тельца.

Близнецы

Представители этого знака легко превращают любой образ в стильную историю. Комбинация принтов, неожиданные сочетания, многослойность — то, что раскрывает их творческую натуру. Яркие детали, большие аксессуары, необычная форма сумки или украшения — обязательные элементы. В гамме: желтый, небесно-голубой, контрастные цветовые акценты.

Рак

Ракам важно чувствовать уют, поэтому подойдут мягкие ткани, пастельные оттенки, кружево, лёгкий перламутровый блеск. Украшения с семейной историей — отличный выбор. Образ должен дарить чувство защищенности и нежности, создавая атмосферу домашнего тепла.

Лев

Для Льва праздник — это повод сиять на подиуме, даже если это круг очень близких людей. Золото, металлик, атлас, яркий красный, насыщенный синий цвета, подчеркивающие величие этого знака. Большие украшения, смелые силуэты, драматические акценты — именно то, что позволяет Львам быть в центре внимания, как того требует их природа.

Дева

Девам подходят четкие линии и идеальный крой одежды. Нюдовые, серые, белые и глубокие синие оттенки имеют безупречный вид в образе Дев. Качественные ткани и минималистичные аксессуары подчеркивают их естественную элегантность. Образ должен быть одновременно функциональным и безупречно собранным.

Весы

Весам подходят нежные пастельные тона, цвет шампанского, пудро-розовые оттенки. Аксессуары — изящные и небольшие, но визуально безупречные. Гармония цветов и деталей — главное требование образа для этой новогодней ночи. Стиль Весов — ненавязчивая элегантность, в которой каждый элемент продуман, но естественен.

Скорпион

Скорпионам подходят темные, насыщенные тона: черный, сливовый и винный. Образ строится на минимализме с одним ярким акцентом — насыщенная помада, массивное украшение или выразительный аромат. Стиль Скорпиона — это напряжение, обаяние и энергетика, не требующая слов.

Стрелец

Стрельцам следует выбирать свободные силуэты, комфортные вещи, этнические мотивы, легкие шарфы. Обувь должна быть стильной, но практичной. Яркие детали и естественный цвет подчеркнут динамичность натуры. Образ должен быть готов к импровизации и неожиданным приключениям.

Козерог

Для Козорогов лучшим выбором станет качественная классика: темно-зеленый, угольный серый, черный, натуральная кожа и шерсть. Акцент на деталях — дорогие часы, классическая кожаная сумка, обувь с идеальной формой. Образ должен транслировать силу, дисциплину и стабильность.

Водолей

Этому знаку подходят неоновые акценты, металлик, асимметричные кройки, технологические ткани. Бирюза, электрический синий, серебро — ключевые тона. Водолеи могут позволить себе то, что другим кажется слишком смелым. Их стиль — это всегда взгляд в будущее.

Рыбы

Рыбам подходят шелк, шифон, мягкий трикотаж и оттенки моря: бирюза, аквамарин, жемчужный, лавандовый. Украшения с морскими или небесными мотивами гармонично дополнят образ. Ключевое — довериться настроению, ведь интуиция Рыб всегда подсказывает правильное решение.