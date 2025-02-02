В чем замочить лук перед посадкой, чтобы вырос большой и не гнил

Лук – один из самых популярных овощей, поэтому растет на огороде каждого украинца. Опытные хозяева с радостью поделились секретом, как увеличить урожай лука в несколько раз. А для этого понадобится чайная ложка обыкновенной соды. Рассказываем, как с помощью содового раствора вырастить большой лук, который не будет гнить и не будет болеть.

В чем замочить лук перед посадкой, чтобы получить богатый урожай

Сода – прекрасное стимулирующее средство, которое поможет ускорить рост лука. Если замочить посадочный материал в содовом растворе, ростки лука будут крепкими и сочными. Сода – это также природный антисептик, способный убивать все болезнетворные бактерии, обитающие на поверхности лука. А еще, она будет предотвращать развитие гнили и формирование стрелок.

Лук, обработанный таким средством, лучше поглощает полезные микроэлементы из почвы, поэтому будет расти в разы больше. Такая процедура способствует более быстрому прорастанию и формированию большой луковицы.

Чтобы приготовить раствор для обработки лука, нужно взять литр горячей воды и растворить в ней чайную ложку соды. Перед высадкой замочите лук в содовом растворе и накройте емкость одеялом, чтобы жидкость сохраняла тепло как можно дольше. Посадочный материал нужно выдержать полчаса. После такой обработки можно будет собрать рекордный урожай лука даже с небольшого участка.

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