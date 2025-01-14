В чем замочить семена огурцов, чтобы они быстрее проросли: два эффективных копеечных средства

Опытные огородники утверждают, что именно эти два раствора лучше влияют на семена огурцов.

Первый раствор – это гумат калия, который способствует развитию корневой системы, дезинфицирует семена и борется с болезнетворными микроорганизмами.

Для его приготовления нужно растворить 1 мл гумата калия в 100 мл теплой воды и замочить семена на 1-2 часа. Как только семена набухают, раствор сливают, а семена высаживают в землю или укладывают для проращивания.

Второй раствор – это перекись водорода, которую легко найти в аптеке за небольшие деньги.

Если замочить семена в растворе перекиси водорода (3%) на 20-30 минут, они не только пройдут дезинфекцию, но и насытятся кислородом, что активизирует все внутренние процессы.

Перекись водорода помогает размягчить оболочку семян, поэтому они прорастут быстрее.

Огородники, предпочитающие готовые средства, могут использовать жидкий раствор на основе биогумуса. В этом растворе семена следует замачивать в течение суток.

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