В чем замочить серый и желтый тюль, чтобы стал белоснежным: лучшие методы отбеливания

Чем отбелить тюль от желтизны и серости / © pixabay.com

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Наверное, все хозяйки сталкиваются с проблемой серости и желтизны тюля. Особенно это касается кухонных занавесок, где жир и пыль, оседая на тюль, образуют такие пятна, которые практически невозможно вывести. Обычные стиральные порошки и отбеливатели не всегда справляются с такой непосильной задачей, а агрессивные химические средства могут повредить нежную структуру ткани. Впрочем, есть несколько способов замачивания, которыми пользовались еще наши бабушки. Они отлично справятся с отбеливанием тюля, не повредив его.

В чем замочить тюль, чтобы стал белоснежным: эффективные способы, проверенные временем

Кислое молоко. Да, этот метод может показаться несколько странным, но он хорошо справится с серостью и желтыми въедливыми пятнами. Замочите тюль в кислом молоке на несколько часов, его можно развести водой, чтобы жидкость полностью покрыла ткань. Молочная кислота мягко удаляет пыль, серость и загрязнение, не вредя щекотливой ткани. После молока занавески нужно хорошо прополоскать в прохладной воде с добавлением столового уксуса. Это устраняет запах, закрепляет отбеливающий эффект и делает ткань мягкой. Использование уксуса безопаснее промышленных отбеливателей. Продукт не содержит хлора, не разрушает волокна и безвреден для здоровья. А занавески после такой процедуры станут белоснежными, как только что из магазина.

Лимонная кислота также отлично справится с отбеливанием тюля. Растворите 2 столовых ложки лимонной кислоты в теплой воде. Замочите тюль на 2–3 часа. Такой раствор эффективно борется с желтизной и осветляет ткань. После обработки лимонной кислотой хорошо выполощите тюль в чистой воде без моющих средств. Сушите в расправленном виде в тени, чтобы не было желтых разводов.

Чтобы тюль всегда был белым, каждые три-четыре месяца повторяйте процедуру замачивания. Особенно это важно для кухонных занавесок, которые быстрее загрязняются. И вам не придется покупать новый тюль на протяжении многих лет.