В доме станет меньше пыли: 6 комнатных растений, которые помогут поддерживать чистоту

6 комнатных растений, которые помогут поддерживать чистоту / © Credits

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Комнатные растения могут стать не только украшением дома, но и дополнительными «ловушками» для пыли. Некоторые виды благодаря особенностям листьев способны задерживать частицы, находящиеся в воздухе.

Как пишет Ideal Home, сами по себе растения не способны удалить пыль из помещения и не заменяют регулярную уборку. В то же время некоторые виды хорошо улавливают пыль на поверхности листьев.

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Эксперт Элиз Харлок объясняет, что у некоторых комнатных растений на листьях имеются тонкие структуры, похожие на волоски, которые задерживают пыль. В издании назвали шесть растений, которые могут стать своеобразными «магнитами» для таких частиц.

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Потос

Потос, также известный как дьявольский плющ, имеет широкие восковые листья, на которых хорошо скапливается пыль. Растение быстро растет и не требует сложного ухода.

Хлорофитум

Хлорофитум, или паутинное растение, также способен задерживать пыль. По словам экспертов, он неприхотлив в уходе и может расти при любом освещении. Поливать его нужно лишь время от времени.

Сансевиерия

Толстые мечевидные листья сансевиерии хорошо собирают пыль. Ей не требуется частого полива — почву рекомендуется давать просохнуть между поливами. Растение также хорошо переносит различные условия освещения.

Спатифиллум

Спатифиллум, или мирная лилия, имеет декоративные белые соцветия и способен задерживать пыль. Растение предпочитает слабое освещение и комнатную температуру. Его рекомендуют держать вдали от прямых солнечных лучей и регулярно поливать.

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Арековая пальма

Пышная листва ареки помогает улавливать частицы, находящиеся в воздухе. Кроме того, по словам экспертов, растение способствует увлажнению воздуха. Лучше всего оно чувствует себя при ярком непрямом освещении и умеренном поливе.

Каучуконосный фикус

Крупные восковые листья каучукового фикуса эффективно собирают пыль. В статье также рекомендуется опрыскивать растение, чтобы листья могли задерживать больше частиц.

В то же время эксперты отмечают: комнатные растения не могут заменить уборку или существенно улучшить самочувствие людей, страдающих аллергией на пыль. Чтобы растения нормально фотосинтезировали и не теряли привлекательный вид, пыль с их листьев также нужно регулярно вытирать влажной тканью.

Напомним, что некоторые комнатные растения могут помогать регулировать влажность воздуха. Эксперт назвал семь видов, которые станут дополнительными помощниками в борьбе с конденсатом.

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