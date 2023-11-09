В Джанкой прибыла очередная партия мобилизованных — "АТЕШ"

Как известно, долгое время было определенное затишье.

В оккупированный крымский город Джанкой прибывают новые мобилизованные. Первая остановка солдатов в военной части, вторая – на линии фронта.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Потери россиян безумны

В "АТЕШ" отмечают: потери армии РФ колоссальны. Так как военные госпитали Крыма переполнены ранеными солдатами, противник начинает использовать гражданские больницы. И такое положение дел совсем не побуждает агрессора к прекращению огня, потому как мы знаем, что жизни собственных граждан для России не имеют никакой ценности.

Новые российские "мобики" в Джанкое

"Любая другая страна прекратила бы уже ведение захватнической войны, но не России. Это результат более чем 20-летнего правления Путина и проводимой политики обманывания и террора собственного населения", — подчеркнули в украинском подполье.

Новые российские "мобики" в Джанкое

Напомним, агенты украинского партизанского движения "АТЕШ" разведали новый ракетный завод в московском спальном районе Некрасовка. Завод расположен на территории индустриального парка "Руднево".

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