В Джанкой прибыла очередная партия мобилизованных — "АТЕШ"

Как известно, долгое время было определенное затишье.
В оккупированный крымский город Джанкой прибывают новые мобилизованные. Первая остановка солдатов в военной части, вторая – на линии фронта.
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
Потери россиян безумны
В "АТЕШ" отмечают: потери армии РФ колоссальны. Так как военные госпитали Крыма переполнены ранеными солдатами, противник начинает использовать гражданские больницы. И такое положение дел совсем не побуждает агрессора к прекращению огня, потому как мы знаем, что жизни собственных граждан для России не имеют никакой ценности.
"Любая другая страна прекратила бы уже ведение захватнической войны, но не России. Это результат более чем 20-летнего правления Путина и проводимой политики обманывания и террора собственного населения", — подчеркнули в украинском подполье.
Напомним, агенты украинского партизанского движения "АТЕШ" разведали новый ракетный завод в московском спальном районе Некрасовка. Завод расположен на территории индустриального парка "Руднево".
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