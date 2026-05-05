В эти дни мая нельзя сеять огурцы, потому что не взойдут: советы, которые не следует игнорировать

Посев огурцов кажется простым процессом, но опытные огородники знают, что от правильно выбранной даты зависит будущий урожай. Даже при хорошем уходе семена могут сходить очень плохо. Именно поэтому многие ориентируются не только на погоду, но и на приметы, проверенные годами. В мае 2026 года есть как неблагоприятные, так и удачные дни для посева, которые следует учесть.

Какие дни мая 2026 года неблагоприятны для посадки огурцов

В мае 2026 нежелательными для посева огурцов считаются 9 и 19 числа. Если посеять в эти дни, семена могут дольше прорастать или давать неравномерные всходы.

В такие дни корневая система формируется слабее, растения могут отставать в развитии, а также хуже переносить перепады температур. В результате даже при хорошем уходе кусты не раскрывают свой потенциал, что непосредственно влияет на урожайность. Именно поэтому опытные огородники стараются избегать посева в эти даты, чтобы не рисковать будущим урожаем.

Когда лучше сеять огурцы

Начиная с текущего периода, наиболее удачными днями для посева огурцов являются 6, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 25 и 26 мая. В это время семена лучше прорастают, а растения формируют прочную корневую систему и дают более стабильный урожай.

Почему важно выбрать правильный день

Огурцы очень чувствительны к условиям выращивания. В благоприятные дни активизируются процессы роста культуры, что положительно влияет на развитие растений.

Высевать огурцы следует в хорошо прогретую почву с температурой не ниже +12°C. Семена лучше закладывать во влажную землю и не углублять слишком сильно. Регулярный полив и тепло — главные условия для хорошего роста этой культуры.

