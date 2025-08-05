В Германии нашли загадочные ритуальные ямы в возрасте 5 тысяч лет: что о них известно

В Германии нашли загадочные ритуальные ямы в возрасте 5 тысяч лет / © arkeonews.net

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В Саксонии-Ангальте, близ Герштевица, археологи обнаружили двенадцать круглых ям глубиной до 2,5 метров. Эти сооружения, связанные с доисторической культурой Зальцмюнде (около 3400–3050 гг. до н. э.), содержали обугленные обломки построек, целые керамические сосуды, а также останки собак и людей. Раскопки производились Государственным управлением по управлению наследием и археологией в сотрудничестве с компанией 50Hertz.

Об этом сообщает Arkeonews .

«Расположение материалов свидетельствует о структурированных ритуалах, а не о случайном захоронении», — отметила команда исследователей.

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Среди самых интересных находок — кости собак, сохранившие анатомический порядок, но имевшие следы повреждения огнем, лежавшие рядом с человеческим черепом, который, вероятно, был добавлен позже. Этот контраст указывает на продолжительное использование ям. В другом месте печь превратили в могилу для двух человек, которых, судя по всему, перед погребением сожгли. Это свидетельствует о символическом переосмыслении домашнего пространства для церемониального использования.

Археологи раскопали ритуальный комплекс в возрасте 5000 лет. / © arkeonews.net

Ответ на климатические изменения и будущие исследования

Народ Зальцмюнде, входивший в культуру вороночной посуды, был известен своими необычными погребальными обычаями, часто включавшими огонь, расчленение и частичные перезахоронения. Этот период совпадает с усугублением климатической нестабильности, что, вероятно, нарушило сельское хозяйство и усилило напряженность в отношении земли и ресурсов.

Эксперты предполагают, что ритуалы, связанные с огнем, и церемонии, связанные с предками, в том числе включавшие собак (которые в древних верованиях часто считались охранниками или проводниками), могли служить ответом на эти изменения. Последующие исследования, включая анализ ДНК и изотопов, могут прояснить роль погребенных и происхождение животных. Эти находки раскрывают, как доисторические сообщества преодолевали кризисы и изменения с помощью символических действий, укорененных в духовных верованиях.

Напомним, в Израиле археологи обнаружили развалины , которые, по их мнению, когда-то были местом хранения Ковчега Завета — священного золоченого сундука, описанного в Библии.