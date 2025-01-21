В год будете иметь по 200 яиц от одной курицы: эксперты назвали наименее прихотливую породу несушек

Лишь немногие знают, что количество яиц зависит от породы кур и их продуктивности.

Куры являются одними из самых распространенных домашних птиц в сельском хозяйстве, и их разведение не вызывает затруднений у хозяев. Они могут регулярно давать яйца и мясо, что делает их выгодными для содержания. Наиболее популярны яичные породы, поскольку они обладают высокой продуктивностью и могут нести до 250 яиц в год. При условии надлежащего ухода и правильного питания куры могут нести яйца в течение 10 месяцев года.

Разведение кур можно осуществлять разными способами: можно приобрести оплодотворенные яйца и использовать инкубатор или купить уже выращенные птицы. Второй метод более популярен и выгоден. Лучший возраст для покупки кур – 5-6 месяцев, ведь в это время они уже готовы к несению яиц. Однако важно выбрать правильную породу кур-несушек.

Леггорн — итальянская порода, выведенная в начале 19 века, получившая популярность благодаря своей высокой производительности. Эти куры быстро растут и достигают зрелости, поэтому они идеально подходят для разведения, ведь могут нести до 250 яиц в год.

Эти куры отличаются высокой выносливостью и легко приспосабливаются к разным климатическим условиям. Они хорошо переносят как жару, так и сильные морозы. Кроме того, порода неприхотлива к корму. Благодаря крепкому иммунитету они редко болеют простудой или вирусными заболеваниями, а если и заболевают, быстро выздоравливают при надлежащем лечении.

Поэтому Леггорны популярны среди как опытных птицеводов, так и новичков, ведь они обеспечивают хорошую производительность. Если в вашем хозяйстве еще нет этой породы, самое время приобрести ее.

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