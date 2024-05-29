В Харькове мужчина получил повестку и год избегал мобилизации: как он "спалился"

В Харькове осудили мужчину, который с весны 2023 года скрывался от мобилизации. Его обвинили также в хранении наркотиков.

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда г. Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, в апреле 2023 года мужчину сочли годным к призыву. Тогда же ему дали повестку, однако он до 2024 года скрывался от мобилизации.

В ноябре 2023 года подсудимый также у себя во дворе вырастил коноплю и изготовил каннабис. В январе 2024 года полиция провела обыск в доме жителя Харькова и изъяла там наркотики. Тогда же мужчину и задержали.

На суде мужчина вину признал в обоих случаях. Он добавил, что также действительно приютил у себя знакомого, курившего каннабис.

Суд признал жителя Харькова виновным по ст. 336, ч.1 ст.317, ч.1 ст. 309 УК Украины. Его приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Приговор суда

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