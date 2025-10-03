- Дата публикации
В химчистке испортили вещь: как вернуть средства и что делать
В случае обнаружения дефектов на полученных вещах сотрудник должен составить акт с их перечнем. А химчистка должна выплатить вам компенсацию.
Иногда так случается, что вещи возвращаются испорченными из химчистки — пальто на два размера меньше или пятна на куртке.
Чтобы не стать жертвой недобросовестных сотрудников химчистки, следуйте следующим советам
При выдаче заказа приемник должен проверить качество выполнения услуги в присутствии заказчика, а потребитель имеет право на проверку качества предоставляемых услуг и их соответствия.
Согласно ст. 10 закона Украины «О защите прав потребителей» в случае выявления недостатков в выполненной работе потребитель имеет право по своему выбору требовать:
безвозмездного устранения недостатков в выполненной работе
соответствующего уменьшения цены выполненной работы
безвозмездного изготовления другой вещи из такого же материала и такого же качества или повторного выполнения работы
возмещение причиненного ему ущерба с устранением недостатков выполненной работы своими силами или с привлечением третьего лица
реализации других прав, предусмотренных действующим законодательством на день заключения соответствующего договора
Исполнитель обязан в течение месяца возместить ущерб, возникший в связи с потерей, порчей или повреждением вещи, принятой им от потребителя для выполнения работ (оказания услуг).
Куда нужно обращаться
Если в химчистке возвращают некачественно очищенные или испорченные вещи, следует обратиться в администрацию заведения с письменной жалобой.
К жалобе необходимо добавить копию квитанции по химчистке и копии других документов, которые могут являться доказательствами по делу (копия документа, удостоверяющего стоимость вещи, копия справки об оценочной стоимости вещи).
