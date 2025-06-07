В холодильнике клубники становятся горькими: вот, как нужно хранить эти ягоды, чтобы они оставались сладкими

Как правильно хранить клубнику, чтобы она не испортилась / © Pixabay

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После того, как вы приобрели или сорвали клубнику, их нужно тщательно просмотреть. Все ягоды, которые уже имеют признаки порчи или повреждения, немедленно уберите. Их порча других клубники ускорится.

Конечно, холодильник — это лучшее место, где можно хранить клубнику. Для этого возьмите широкую, но неглубокую тару. Ягоды в ней разложите в один слой.

Благодаря этому ягоды будут защищены от сдавливания и появления вмятин. Желательно на дно контейнера выложить сухую бумагу, которая будет впитывать лишнюю влагу.

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Моют клубнику только непосредственно перед подачей на стол. Ягоды осторожно ополаскивают водой и просушивают.

Существует еще один интересный способ продлить сроки хранения сладкой клубники. Из нее готовят простой сироп из трех ингредиентов: самой ягоды, сахара и воды.

Для этого в небольшой кастрюле смешивают сахар и воду, добавляют промытую и очищенную от “хвостиков” клубнику, варят на медленном огне, помешивая. Когда сироп загустел, значит смесь готова.