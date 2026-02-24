ТСН в социальных сетях

В холодильнике всегда будет приятно пахнуть: что поставить на полку, чтобы избавиться от вони

Достаточно поставить на полку холодильника один из этих продуктов и неприятный запах исчезнет, как и не было.

Вера Хмельницкая
Неприятный запах в холодильнике — одна из самых распространенных проблем. Он может появляться даже тогда, когда внутри нет испорченных продуктов. Причиной могут быть открытые упаковки или емкости с пищей, смешение ароматов, подтекание жидкостей или просто естественный запах определенных блюд. Но освежить холодильник можно очень быстро и без лишних усилий. Достаточно поставить на полку один из этих продуктов — и вонь исчезнет сама, оставив легкий запах чистоты и свежести.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: народные методы, проверенные временем

  • Лимон. Обычный лимон отлично впитывает неприятные запахи благодаря высокому содержанию кислот и эфирных масел. Достаточно разрезать его пополам, поставить на тарелке на среднюю полку — и уже через несколько часов воздух станет свежее. Лимон не просто нейтрализует вонь, но и наполняет холодильник легким цитрусовым ароматом, особенно эффективно работающим после хранения рыбы или мяса.

  • Активированный уголь. Если запахи смешались слишком сильно, поможет активированный уголь. Он имеет микропористую структуру, которая мгновенно поглощает все ароматы. Таблетки нужно разложить в небольших контейнерах или просто на блюдце и поставить на разные полки. Через несколько часов в холодильнике будет свежий воздух, а уголь можно использовать несколько недель подряд, периодически заменяя новым.

  • Кофейные зерна — это мощный абсорбент. Они активно впитывают вонь и одновременно заменяют его теплым кофейным ароматом. Лучше всего работают не молотые зерна, а целые, рассыпанные в небольшой миске. Этот метод особенно нравится тем, кто не любит выраженные ароматы в холодильнике.

  • Соль также эффективно маскирует запахи. Она вытягивает лишнюю влагу и нейтрализует специфические ароматы продуктов, долго стоящих в открытых контейнерах. Для этого достаточно насыпать горсть соли в миску и поставить на нижнюю полку. Эффект будет длиться несколько недель.

