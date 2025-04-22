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ТСН в социальных сетях

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Разное
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В Израиле у ребенка обнаружили три почки: это стало известно только во время операции

Операция прошла успешно и мальчик постепенно восстанавливается после вмешательства.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
6-летний мальчик из Израиля перенес редкую операцию

6-летний мальчик из Израиля перенес редкую операцию / © pixabay.com

В Израиле врачи провели уникальную операцию 6-летнему мальчику, несколько лет страдавшему от загадочной боли в животе. Во время хирургического вмешательства медики неожиданно обнаружили у него не одну, а сразу три почки — две из них были сращены.

Об этом сообщает сайт местных новостей mynet.

Мальчик с детства жаловался на периодические боли в животе, которые с каждым годом усиливались. Несмотря на многочисленные обследования, выяснить причину недуга долгое время не удавалось. Его мать, являющаяся медсестрой, настояла на дополнительной диагностике, включая МРТ, которая показала подозрительное образование у почки.

Ребенка перевели в Детскую больницу «Шнайдер» в Петах-Тикве, где уролог Давид Бен-Меир решил провести операцию.

По словам доктора Бен-Меира, подобная аномалия — очень редкая: в мире зафиксировано лишь несколько подобных случаев. Без хирургического вмешательства диагностировать такую особенность почти невозможно.

Напомним, в Мексике на свет появился первый ребенок на планете, зачатый роботом, вводящим сперму.

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