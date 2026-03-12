В какие дни марта лучше всего сажать картофель: соберете втрое больший урожай крупных клубней

В какие дни марта сажать картошку

В последние годы климат в Украине изменился, поэтому многие огородники начали сажать картошку гораздо раньше, чем это делали раньше. Если весна теплая, почва быстро прогревается, огородные работы можно начинать смело уже в конце марта. Однако опытные огородники советуют обращать внимание не только на температуру почвы, но и на благоприятные дни по лунному календарю. Именно правильно выбранное время посадки помогает картофелю быстрее укореняться и формировать крупные клубни.

Какие дни в конце марта считаются лучшими для посадки картофеля

По лунному календарю лучшими днями для посадки картофеля в конце марта считаются 26, 27 и 28 марта. В этот период энергия луны способствует развитию корнеплодов и формированию крупных клубней.

Также в целом благоприятными для работ в огороде в марте считаются 22, 23, 26, 27 и 28 числа, когда растения лучше приживаются после посадки. В эти дни картофель прорастает быстрее, формирует сильную корневую систему и лучше переносит возможные перепады температур.

Почему сейчас картошку сажают раньше

Через более теплые весны земля прогревается значительно быстрее, чем раньше. Если температура почвы на глубине около 10 см достигает примерно 8-10 градусов, клубни уже могут нормально прорастать.

Поэтому во многих регионах огородники начинают посадку не в апреле, а уже во второй половине марта. Такая ранняя посадка часто дает лучший результат, ведь растения успевают сформировать крепкую корневую систему до наступления летней жары.

Народные приметы для определения правильного времени, чтобы посадить картофель

Наши предки ориентировались не только на календарь, но и на природные признаки. Считалось, что пора сажать картошку наступает тогда, когда на березах появляются маленькие листочки или начинает цвести черемуха.

Эти приметы означают, что земля уже достаточно прогрелась, а значит, клубни быстро пойдут в рост и не будут долго лежать в холодной почве.

Что поможет получить большой урожай картофеля

Кроме правильно выбранных дней для посадки картофеля, важно использовать здоровый посадочный материал. Картофель должен быть крепким, без повреждений и желательно уже с небольшими побегами.

Также следует выбирать хорошо освещенный участок, регулярно разрыхлять землю и окучивать растения во время роста. Это помогает картофелю формировать большие и здоровые клубни.