В какие дни надо срывать яблоки, чтобы долго хранились: что говорят эксперты и народные приметы

Как правильно срывать яблоки, чтобы не гнили / © Фото из открытых источников

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Чтобы яблоки пролежали всю зиму и не превратились в мягкие или гнилые плоды уже через несколько недель, важно не только правильно хранить их, но и вовремя снять с дерева. Распространенная ошибка — ждать, пока яблоки полностью созреют и станут максимально сладкими. Для зимних сортов это может быть уже поздно. Специалисты отмечают: яблоки для длительного хранения собирают в так называемой съемочной спелости. В этот момент плод уже сформировался, но еще не достиг окончательной потребительской спелости. Зимние сорта после уборки продолжают созревать во время хранения.

Когда именно собирать яблоки

Назвать одну универсальную дату для всех яблонь невозможно. Сроки зависят от сорта, погоды, региона, почвы и условий выращивания. Например, в Украине осенние сорта обычно начинают собирать с середины августа по начало сентября, тогда как зимние — преимущественно с середины сентября по начало октября.

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Поэтому ориентироваться исключительно на календарное число не следует. Если речь идет именно о яблоках для хранения, главным сигналом должно быть состояние плодов.

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У зимних сортов яблоко должно быть достаточно крупным и жестким, с характерной для сорта окраской. Семена обычно уже темнеют, а плодоножка при повороте начинает легко отделяться от ветки.

Еще один важный признак — яблоки не должны быть перезрелыми. Если мякоть стала слишком мягкой, мучнистой, а плоды массово падают с дерева, то момент для закладки урожая на длительное хранение можно считать потерянным.

Какие яблоки могут лежать очень долго

Не все яблоки одинаково пригодны для зимнего хранения. Летние сорта созревают быстро и обычно предназначены для потребления вскоре после сбора или переработки. Осенние могут храниться несколько месяцев, а зимние сорта при правильных условиях способны лежать до весны.

Особенность зимних яблок заключается именно в том, что во время хранения они постепенно приобретают характерный вкус, аромат и консистенцию. Поэтому оценивать их готовность только по принципу «вкусное ли яблоко сейчас» неправильно.

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В какой день лучше срывать урожай

Для продолжительного хранения лучше выбрать сухой, теплый день без дождя. Если ночью была роса, следует подождать, пока плоды полностью обсохнут. Специалисты советуют проводить сбор после того, как утренняя влага исчезнет.

Не стоит собирать яблоки во время или сразу после дождя. Влага на плодах и механические повреждения могут отрицательно повлиять на их лежкость.

Также желательно не ждать первых сильных заморозков. Особенно это касается поздних сортов: их следует снять с дерева до значительного похолодания.

Как срывать яблоки, чтобы они не сгнили

Даже правильно выбранная дата не спасет урожай, если при сборе повредить плоды. Яблоко нужно брать всей ладонью, осторожно приподнять и немного повернуть. Если оно готово к съемке, плод отделится вместе с плодоножкой. Нельзя сильно сжимать яблоки, бросать их в ведро или стряхивать дерево.

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Особенно важно не повреждать кожуру. Даже небольшая вмятина может стать местом, откуда начнется порча всего плода.

Собирать лучше сначала нижние ветки, а затем переходить к верхним. Поврежденные, червивые и подгнившие яблоки нужно сразу отделить от здоровых и не заделывать вместе с ними на длительное хранение.

Что говорят народные приметы

У наших предков сбор яблок был тесно связан с Яблочным Спасом, ранее отмечавшимся 19 августа, а по новому календарю празднуют 6 августа. В народной традиции этот день воспринимался как своеобразный предел между летом и осенью. После Спаса ожидали более прохладных ночей и постепенного завершения лета.

С этим днем связано немало примет. Например, считалось, что сухая погода на Яблочный Спас предвещает сухую осень, а дождь — влагу. Также существовала примета: если Спасу хорошо уродила антоновка, в следующем году можно было ожидать хорошего урожая зерновых.

Однако народные приметы не определяют правильную дату сбора яблок. Если зимний сорт еще не достиг съемочной спелости 19 августа, торопиться срывать его только через календарную дату не нужно.

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