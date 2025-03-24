В какие дни недели можно менять постель, а в какие запрещается: что об этом говорят народные приметы

Замена постельного белья – это важный процесс, помогающий хранить кровать чистой. Однако делать это нужно правильно, ведь в определенные дни менять и стирать нижнее белье строго не рекомендуется.

По народным верованиям есть особые дни для смены и стирки постельного белья, которые могут принести в дом здоровье и удачу. Однако если сделать это в "неподходящий" день, могут появиться серьезные проблемы.

В частности, считается, что нельзя менять постель в понедельник. Также не рекомендуется заниматься этим в пятницу, воскресенье и во время больших церковных праздников, чтобы не повлечь за собой неприятности.

Особенно опасной считается стирка постельного белья в воскресенье, поскольку это может привести к болезням, плохому самочувствию и ночным кошмарам. Что касается понедельника, то в народе полагают, что этот день приносит отрицательную энергию.

В понедельник не рекомендуется заниматься уборкой, стиркой или сменой постельного белья, поскольку это может вызвать тяжелую неделю. Хозяева будут чувствовать себя истощенными, а все дела будут даваться тяжело. Кроме того, могут возникнуть затруднения на работе.

Замена и стирка постельного белья в понедельник может привести к трудностям в личных отношениях. По народным приметам это может вызвать ссоры и недоразумения с партнером.

Кроме того, существует поверье, что стирка постельного белья в понедельник может повлиять на финансовую ситуацию, вызывая трудности с деньгами.

В какие дни недели можно менять постель

Согласно традициям, есть особые дни для стирки, когда смена постельного белья приносит здоровье, достаток и удачу хозяевам.

Стирка постельного белья в четверг способствует большим удачам, а в субботу обеспечивает достаток и крепкое здоровье. Также очень важно стирать белье в Пасхальный четверг, поскольку это принесет счастливые и благоприятные события на весь год.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: