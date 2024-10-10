В какие дни нельзя убирать, чтобы не "вымести" достаток и счастье из дома

Наши предки верили, что уборка – это настоящий магический ритуал. Если убирать в определенные дни недели, можно очистить свой дом от бед и невзгод. А в другие дни, напротив, убирать было запрещено, если вымести в такой день пол, то можно избавиться от денег, здоровья и счастья. Рассказываем, какие дни недели крайне неблагоприятны для уборки, а в какие нужно обязательно наводить порядок в доме.

В какие дни недели нельзя убирать в доме, чтобы не навлечь беды: народные приметы

Понедельник. Этот день крайне важен для начала новых дел, он несет мощную энергетику, которой стоит воспользоваться. А вот для уборки он не подходит, нельзя выметать мусор или мыть пол, потому что вымывается счастье и достаток.

Этот день крайне важен для начала новых дел, он несет мощную энергетику, которой стоит воспользоваться. А вот для уборки он не подходит, нельзя выметать мусор или мыть пол, потому что вымывается счастье и достаток. Вторник. Если в этот день убрать в своем доме, можно разорвать круг неудач и привлечь достаток и счастье. Во вторник хорошо утюжить вещи, подметать и мыть окна, также делать обереги для дома.

Если в этот день убрать в своем доме, можно разорвать круг неудач и привлечь достаток и счастье. Во вторник хорошо утюжить вещи, подметать и мыть окна, также делать обереги для дома. Среда. Этот день идеальный для уборки, ведь энергия на максимуме. Можно мыть полы и окна, это поможет улучшить материальное положение, привлечь успех и здоровье. Также в среду следует выбросить все ненужные вещи, чтобы обновить свой финансовый канал.

Этот день идеальный для уборки, ведь энергия на максимуме. Можно мыть полы и окна, это поможет улучшить материальное положение, привлечь успех и здоровье. Также в среду следует выбросить все ненужные вещи, чтобы обновить свой финансовый канал. Четверг. Относительно этого дня мнения разнятся, однако специалисты по эзотерике рекомендуют не убирать в четверг. Можно протереть пыль и открыть окна, чтобы в дом зашла новая энергия вместе со свежим воздухом.

Относительно этого дня мнения разнятся, однако специалисты по эзотерике рекомендуют не убирать в четверг. Можно протереть пыль и открыть окна, чтобы в дом зашла новая энергия вместе со свежим воздухом. Пятница не подходит для уборки. Вообще-то в этот день лучше не начинать новых дел, а завершать старые. Потому что все будет затягиваться и не будет положительного результата.

не подходит для уборки. Вообще-то в этот день лучше не начинать новых дел, а завершать старые. Потому что все будет затягиваться и не будет положительного результата. Суббота. Это лучший день для уборки своего дома. Все работы по дому, проведенные в субботу, помогут привлечь благополучие, счастье и успех. Также все члены семьи будут обладать крепким здоровьем и счастьем в личной жизни.

Это лучший день для уборки своего дома. Все работы по дому, проведенные в субботу, помогут привлечь благополучие, счастье и успех. Также все члены семьи будут обладать крепким здоровьем и счастьем в личной жизни. Воскресенье. В этот день нужно отдыхать, поэтому никаких работ по дому выполнять не стоит. В воскресенье можно проводить ритуалы по очищению своего дома – выбрасывать хлам, зажигать свечи и делать обереги.

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