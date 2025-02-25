В какие дни рождаются уникальные дети: они становятся лидерами и мотиваторами

Этих детей нельзя воспитывать традиционными методами, им необходимо давать больше свободы и не следует ограничивать.

Как пишет ресурс "Главред", известный украинский мольфар "Макс Гордеев" рассказал, что в некоторые дни рождаются уникальные дети, имеющие особый характер и чрезвычайные способности. Во взрослой жизни таких малышей ждет потрясающий успех, потому что они рождены быть лидерами и вести других за собой.

В какие дни рождаются дети, которым суждено стать лидерами

Макс Гордеев отмечает, что дети, рожденные 1, 4, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 27, 31 числа любого месяца, приходят в жизнь родителей не просто так.

"Этот ребенок пришел к вам, как посланник ангелов", – говорит мольфар.

Во взрослой жизни такой ребенок обязательно станет успешным, он обладает лидерскими качествами, поэтому сможет вести за собой других людей. Однако родителям следует учитывать, что такие детки точно не будут послушными или покорными. К ним нужно иметь особый подход. Эти дети имеют хорошо развитую интуицию и видят гораздо больше, чем некоторые взрослые.

Таких детей ни в коем случае нельзя "ломать" или перевоспитывать, иначе во взрослой жизни они будут несчастливы и не смогут полностью раскрыть весь свой потенциал. Макс Гордеев рекомендует давать возможность проявляться этим детям и принимать такими, какие они есть.

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