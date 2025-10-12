В какие дни ни в коем случае не следует убирать в доме: можно навлечь нищету и беду

Когда нельзя убирать в доме / © www.freepik.com/free-photo

Уборка кажется простым делом, но наши предки верили, что не каждый день подходит для очищения дома. Дом — это место силы, и любое движение в нем имеет свой энергетический отклик. Даже обычное подметание или мытье полов в «неправный» день может нечаянно нарушить домашнюю гармонию, отпугнуть удачу и достаток.

Когда нельзя убирать в доме, иначе в семье будут ссоры и трудности с деньгами

Понедельник символизирует новые начинания, и уборка в этот день считалась «сметанием удачи». Если вымести мусор из дома в начале недели — можно нечаянно убрать энергию развития и благосостояния. В этот день лучше планировать, а не убирать.

Пятница. По народным верованиям, пятница посвящена богине судьбы, и все работы, связанные с водой, в этот день нежелательны. Мыть пол, стирать или чистить что-то означает «смыть» женское счастье, красоту и гармонию. Если есть потребность в уборке, лучше сделать ее утром до полудня.

Воскресенье — это святой день, когда люди должны были отдыхать, а не наводить порядок. Считалось, что уборка в этот день раздражает небеса, притягивает ссоры и потерю денег. Лучше посвятить этот день семье, молитве или прогулке на природе, тогда дом сам наполнится энергией изобилия.

Дни затмения и полнолуния — опасный период. Во время затемнений и в дни полнолуния энергетика в доме нестабильна. Уборка в эти моменты может смыть не только грязь, но и защитную ауру жилья. Именно поэтому наши предки в такие дни не брались за домашнюю работу, чтобы не нарушить естественный баланс.

Праздничные и поминальные дни. На большие религиозные праздники — Пасху, Рождество, Спаса или никогда не убирали в поминальные дни. Считалось, что таким образом можно «изгнать» души приходящих в дом предков. Так что лучше завершить все хозяйственные дела накануне.

Когда же уборка будет на пользу

Лучше всего наводить порядок во вторник, среду или субботу. В эти дни энергетика дома очищается естественно, а хозяйственный труд доставляет радость и вдохновение. Если во время уборки вы откроете окна, свежий воздух впустит в дом обновление и хорошую энергию.