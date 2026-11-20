Какого окрашивания лучше избегать после 50 / © Freepik

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После 50 лет не обязательно кардинально менять цвет волос, чтобы освежить внешность. Иногда достаточно отказаться от слишком темной однотонной окраски в пользу более мягкого оттенка с естественными переливами. Правильно подобранный цвет может сделать лицо визуально более свежим, подчеркнуть глаза и придать волосам объем. Профессиональные колористы советуют ориентироваться, прежде всего, на тон кожи, естественный цвет волос и количество седины, а не только на модные тенденции.

5 оттенков волос, освежающих внешность после 50

Бежевый блонд. Один из самых удачных вариантов для тех, кто хочет сделать образ более легким и светлым. В отличие от холодного платинового блонда, бежевый выглядит более естественно, хорошо сочетается с различными оттенками кожи и помогает менее заметно замаскировать отросшие корни с сединой.

Медовый блонд. Теплый золотистый оттенок придает волосам визуальный блеск и может освежить лицо, особенно если кожа имеет теплый или нейтральный подтон. Его можно использовать в качестве основного цвета или добавить в виде тонких светлых прядей у лица.

Светлый шоколад. Для женщин, не желающих становиться блондинками, отличным решением будет мягкий шоколадный цвет. Он сохраняет насыщенность темных волос, но не создает столь резкого контраста, как черный или очень темный коричневый. Особенно гармонично смотрится с карамельными бликами.

Карамельный русый. Сочетание русого основания с золотистыми или карамельными прядями делает прическу более объемной и выразительной. Этот вариант подходит тем, кто хочет сохранить естественную глубину цвета, но придать ему свет.

Мягкий каштановый. Насыщенный, но не слишком темный каштановый, хорошо подчеркивает карие и зеленые глаза. Он особенно подходит женщинам с теплым подтоном кожи. Чтобы цвет не казался плоским, следует добавить несколько тонких прядей на один-два тона более светлых.

Какого окрашивания лучше избегать после 50

Очень черный цвет, особенно без естественных переливов, может сделать черты лица визуально более резкими и подчеркнуть контраст между волосами и кожей. Слишком холодный белый блонд также не всегда удачен: без учета естественного тона кожи он может сделать внешность бледной.

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Не менее важно избегать однотонной окраски, создающей эффект сплошной темной или светлой массы. Гораздо естественнее выглядят мягкие переходы, тонкие пряди и сочетание нескольких близких оттенков.

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