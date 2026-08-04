Когда человек самый счастливый / © Freepik

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Многие считают, что самые счастливые годы жизни приходятся на молодость. Другие убеждены, что настоящее чувство гармонии приходит только с возрастом. Интересно, что современные исследования показывают: обе точки зрения отчасти верны. Психологи и специалисты по изучению благосостояния человека пришли к выводу, что в течение жизни существуют два периода, когда большинство людей оценивает свою жизнь как самое счастливое время. Это не означает, что в другое время невозможно быть счастливым, однако именно в эти годы уровень удовлетворенности жизнью в среднем самый высокий.

Первый пик счастья — молодые годы

Первый период чаще всего приходится примерно на 23-30 лет. В настоящее время многие завершают учебу, находят первую стабильную работу, строят отношения, открывают для себя новые возможности и активно планируют будущее.

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Психологи объясняют, что молодость часто сопровождается высоким уровнем оптимизма. Человек еще не накопил большое количество жизненных разочарований, легче адаптируется к переменам и больше верит в свои силы.

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Именно поэтому даже трудности нередко воспринимаются как интересные вызовы, а не серьезные препятствия.

Почему потом уровень счастья снижается

После этого периода многие сталкиваются с большим количеством ответственности.

Карьера, финансовые вопросы, воспитание детей, уход за родителями, кредиты, бытовые проблемы и постоянный дефицит времени могут создавать значительную психологическую нагрузку.

Именно поэтому примерно в 40-50 лет часть людей переживает так называемый кризис среднего возраста или просто испытывает больше усталости и тревоги. Однако это не правило для всех. На эмоциональное состояние влияют здоровье, отношения, финансовая стабильность, характер и многие другие факторы.

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Второй пик счастья наступает значительно позже

Исследователи отмечают, что второй подъем удовлетворенности жизнью часто наблюдается приблизительно после 60–70 лет. На первый взгляд, это может показаться странным, ведь именно в этот период человек сталкивается с изменениями здоровья и выходом на пенсию. Однако психологи объясняют это очень просто.

Человек начинает меньше волноваться. С возрастом многие перестают тратить силы на то, что раньше вызвало постоянный стресс. Они уже не так остро реагируют на чужое мнение, реже сравнивают себя с другими и лучше понимают потребности. Кроме того, жизненный опыт помогает более спокойно относиться к трудностям и быстрее находить выход из сложных ситуаций.

Меняются актуальные ценности. Специалисты отмечают, что с годами люди все больше ценят простые вещи: общение с семьей, здоровье, отдых, хобби, время для себя, прогулки по природе. Материальные цели постепенно отходят на второй план, а благодарность за обычные радости жизни, наоборот, усиливается.

Что говорят психологи

По мнению психологов, уровень счастья зависит не только от возраста. Не менее важны:

качество отношений с близкими;

физическое здоровье;

финансовая безопасность;

возможность заниматься любимым делом;

ощущение собственной ценности;

эмоциональная стойкость.

Именно поэтому два человека одного возраста могут оценивать свою жизнь совершенно по-разному.

Можно ли стать счастливее независимо от возраста

Специалисты убеждены, что да. Психологические исследования показывают: люди, которые регулярно высыпаются, поддерживают дружеские отношения, занимаются физической активностью, имеют интересные увлечения и учатся новому, чаще сообщают о высоком уровне удовлетворенности жизнью.

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Также положительное влияние оказывают практика благодарности, умение отдыхать и сохранение баланса между работой и личной жизнью.

Почему не стоит сравнивать себя с другими

Эксперты отмечают, что счастье не имеет универсальной формулы. Для кого-то оно заключается в успешной карьере, для кого-то — в большой семье, а кто-то находит его в спокойной жизни за городом или творчеством.

Вот почему не существует правильного возраста для счастья.

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