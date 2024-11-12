В каких цветах нельзя встречать Новый 2025 год, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья

До Нового 2025 года осталось совсем немного времени, так что уже можно подумать, в чем вы будете его встречать. Для праздничной ночи, говорят астрологи, не следует выбирать цвета, ведь они не нравятся Змее.

Символом Нового 2025 станет Зеленая Деревянная Змея. Для того чтобы весь этот период прожить счастливо, астрологи рекомендуют выбрать для себя правильный наряд для праздничной ночи.

В каких цветах не стоит встречать Новый год 2025

Согласно китайским традициям, очень важно встретить Новый год в таком наряде, который не разозлится символ 2025 года. Поэтому избегайте цветов и фасонов, которые не нравятся Змее.

Конечно, есть и такие оттенки, которые точно привлекут удачу. Например, символу Нового 2025 точно понравятся зеленые цвета, а еще оранжевые и желтые оттенки. Для мужчин астрологи советуют остановиться на коричневых костюмах. А женщинам не обойтись без серебристых и золотистых платьев. А если вы наденете наряды со змеиным принтом, тогда год точно пройдет максимально удачно.

К запретным оттенкам астрологи относят фиолетовый, черный, серый, флуорисцентный, красный. Они непременно разозлит Змею, которая позже может вам "мстить".

Также Зеленая Деревянная Змея может быть очень недовольна, если вы выберите синий или голубой наряд. Категорическим табу для этой новогодней ночи является одежда из натуральной змеиной кожи. Если вы забудете об этом предостережении, то год может пройти с серьезными испытаниями.

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