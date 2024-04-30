В каком месяце рождаются самые умные дети: об этом мало кто знает

Ученые, чтобы определить, в каком месяце рождаются самые умные дети, изучили успеваемость учеников от шести до пятнадцати лет. В исследовании приняло участие около миллиона американских школьников. Рассказываем, в каком месяце рождаются самые умные дети.

Когда рождаются самые умные дети: исследование ученых

В ходе эксперимента было установлено, что родившиеся в сентябре школьники имеют самые высокие оценки в школе, а после ее окончания им удается поступить в самые престижные вузы и колледжи. А вот самые плохие оценки были у детей, рожденных в августе.

Итак, Национальное бюро экономических исследований США установило, что в сентябре рождаются старательные к обучению дети. Специалисты по образованию дали такому феномену объяснение. Как отмечается, американские дети идут в школу в полные шесть лет. Поэтому те, которые родились с сентября по декабрь, старше рожденных весной или летом. Такая разница в возрасте влияет на усвоение учебного материала и вызывает значительный разрыв в успеваемости.

Было проведено еще одно исследование, в ходе которого установлено, что люди, родившиеся осенью и зимой, живут значительно дольше рожденных весной и летом. Согласно данным статистики, меньше всего долгожителей из числа родившихся в марте, только четыре процента доживает до ста лет.

А вот самых значительных успехов в спорте достигают люди, родившиеся в августе. Такими данными поделились ученые из Бельгии, Франции и Нидерландов. В Канаде, напротив, самые успешные спортсмены – хоккеисты, рожденные в конце зимы или весной. Среди звезд английского футбола нет ни одного игрока, рожденного в августе, все родились в основном осенью.

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