В каком месяце рождаются миллионеры и лидеры: есть только три счастливых периода года
Не только дата рождения делает человека богатым, а также настойчивость, талант и использованные возможности.
Многие интересуются, может ли дата рождения влиять на характер и финансовый успех человека. Эксперты по нумерологии убеждены, что месяц рождения действительно имеет значение. Статистика и наблюдения подтверждают, что среди миллионеров и успешных бизнесменов чаще всего встречаются появившиеся на свет в январе, марте и октябре. Именно эти три месяца считают особыми для рождения людей с большим потенциалом богатства и лидерства.
Январь
Люди, появившиеся на свет в начале года, имеют сильный характер и стремление быть первыми. Они амбициозны, целенаправленны и дисциплинированы. Часто умеют правильно планировать свои действия, что помогает им добиваться высоких результатов.
Почему им везет? Январские люди не боятся трудностей и с детства привыкают полагаться только на себя. Их упорство и организованность делает их настоящими лидерами и успешными личностями.
Март
Родившиеся в марте отличаются творческим мышлением, харизмой и умением видеть возможности там, где другие видят только проблемы. Они часто становятся предпринимателями, новаторами, людьми искусства или лидерами мнений.
И дело здесь совсем не в везении. Главное богатство этих людей — мощная интуиция и талант создавать совершенно новые вещи, которых еще не видел мир. Именно благодаря нестандартному подходу к жизни мартовские часто становятся финансово независимыми, так как способны строить успешные проекты.
Октябрь
Родившиеся в октябре имеют редкое умение находить во всем гармонию и договариваться с людьми даже в самых сложных ситуациях. Они мудры, дальновидны и наделены дипломатическими способностями. Часто преуспевают в сфере бизнеса, политики или управления.
Октябрьские люди не только способны зарабатывать, но грамотно распределяют свои финансовые потоки. Они умеют стратегически мыслить и всегда видят на несколько шагов вперед, именно это дает им преимущество над другими.
Общая характеристика счастливцев, рожденных в январе, марте и октябре
Несмотря на разные качества характера, у всех этих людей есть общее:
мощная внутренняя мотивация;
способность рисковать и видеть перспективу;
умение учиться на ошибках и двигаться дальше;
твердая вера в свои силы.