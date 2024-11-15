В каком режиме лучше стирать пуховик: он не собьется и будет выглядеть, как новый

Во время стирки в машинке очень просто испортить любимый пуховик. Но если знать основные правила ухода за верхней одеждой, то вам удастся избежать проблем.

Прежде всего, следует запомнить, в каком режиме лучше стирать пуховики. Специалисты утверждают, что нужно выбирать только самый щепетильный режим своей стиральной машины. Очень важно, чтобы температура воды была минимальной – не выше 30 градусов. Также ставьте минимальное количество вращений для отжима.

Также, советуют эксперты, нельзя использовать стиральный порошок. Вместо него в специальный отсек налейте жидкое моющее средство. Дело в том, что гранулы порошка могут оставить след на материале, потому что они плохо растворяются при низких температурах.

Не забывайте также включать дополнительный режим полоскания. Так вы будете точно уверены в том, что средство для стирки хорошо очистилось с поверхности пуховика.

Перед стиркой пуховик нужно подготовить к процедуре. Здесь очень важно проверить карманы на наличие разных предметов, застегнуть все молнии, кнопки и пуговицы.

Последняя рекомендация касается того, что в стиральную машину нужно положить несколько теннисных мячиков. Они помогут распределить пух во время стирки, чтобы он не сбивался.

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