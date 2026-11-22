Цвета одежды на Новый год для каждого знака зодиака / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Новогодний образ может стать не только праздничным, но и символическим: астрологи связывают цвета с настроением, характером и желаниями на грядущий год. Для встречи 2027 можно выбрать оттенок, который подчеркнет сильные стороны вашего знака зодиака, придаст уверенности или поможет создать желаемое настроение. Это не гарантия удачи, а скорее праздничная традиция — способ настроиться на новые начинания.

Какие цвета будут подходить знакам зодиака на Новый год 2027

Овен — красный. Энергичный цвет символизирует решительность и смелость. Если яркий образ не по душе, выберите красный аксессуар.

Телец — зеленый. Цвет природы ассоциируют со стабильностью, благополучием и внутренним равновесием. Гармоничный вид будет иметь изумрудный или оливковый.

Близнецы — желтый. Солнечный оттенок символизирует любопытство, легкость и общение. Для сдержанного образа подойдет нежный лимонный.

Рак — серебристый. Он напоминает лунное сияние и подчеркивает чувственность и мечтательность. Серебристый можно соединить с белым или жемчужным.

Лев — золотой. Этот цвет ассоциируется с яркостью, щедростью и уверенностью. Золотые детали придадут праздничности даже простому наряду.

Дева — бежевый. Спокойный природный оттенок символизирует гармонию и практичность. Образ можно дополнить карамельными или молочными деталями.

Весы — голубой. Нежный цвет ассоциируется с равновесием, красотой и легкостью. Для вечернего выхода подойдут также небесный и серо-голубой.

Скорпион — бордовый. Глубокий оттенок подчеркивает силу характера и загадочности. Его можно соединить с черным или темно-серым.

Стрелец — фиолетовый. Цвет символизирует вдохновение, свободу и стремление к новому. Выбирайте насыщенный фиолетовый или мягкий лавандовый.

Козерог — темно-синий. Сдержанный оттенок ассоциируется с целеустремленностью и надежностью. Он подходит как к классическому костюму, так и к элегантному платью.

Водолей — бирюзовый. Необычный цвет подчеркивает оригинальность и открытость к изменениям. Если не хочется ярких нарядов, добавьте бирюзовый в украшениях.

Рыбы — жемчужный. Мягкий светлый оттенок символизирует интуицию, покой и мечтательность. Особенно праздничный вид будет в сочетании с голубым или серебристым.

Не обязательно одеваться в один цвет с головы до ног: достаточно детали, украшения или обуви нужного оттенка. Лучший новогодний образ — тот, в котором вы чувствуете себя комфортно и уверенно.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров