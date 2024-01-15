В каком возрасте человек чувствует себя максимально счастливым: в чем ключ к благополучию и счастью

Наверное, всем интересно, когда наступит максимально счастливый момент жизни. На этот вопрос ответили учёные, проведя исследования. Ученые провели анализ показателей субъективного благополучия у 460 902 человек. Оказалось, что до пика счастливого момента людям приходится жить достаточно долго. Исследователи также определили, что чем старше становится человек, тем большее удовольствие ему приносит сам процесс жизни. Рассказываем, когда человек чувствует себя наиболее счастливым и что для этого нужно.

Когда человек чувствует себя максимально счастливым

Как выяснили ученые, участвовавшие в эксперименте люди не считали свои детские или школьные годы самыми счастливыми. А первое довольно большое снижение удовлетворения своей жизнью приходится на возраст 11-16 лет. Молодые люди в возрасте от двадцати до тридцати лет тоже чувствуют себя не очень счастливыми.

Эксперты исследовали жизнь людей из 145 стран мира. И в ходе эксперимента обнаружили, что в большинстве своем чувствуют себя довольными своей жизнью люди, которым за пятьдесят. Таким образом, ученые смогли построить кривую счастья, имеющую U-образную форму. И именно с 50 лет кривая начинает подниматься, потому что в этом возрасте наступает максимальный баланс между профессиональной и личной жизнью.

А пика своей счастливой жизни человек достигает в возрасте 60-75 лет. По данным научного исследования, на этот возрастной период наблюдается сильнейший прирост удовлетворения жизнью. Ибо на этот возраст приходится выход на пенсию, период уютного отдыха и отсутствие хлопот.

В чем ключ к счастью

Здесь следует понять, что ключевым является не только возраст. Ученая Темма Эренфельд привела данные эксперимента, в котором участвовало более 200 тысяч человек. Исследование показало, что самые счастливые люди, имеющие много друзей в зрелом возрасте, которые могут разделить их увлечения и поддержать в случае необходимости.

Также ученая предоставила несколько рекомендаций для тех, кто хочет быть счастливым в любом возрасте. Что для этого нужно:

Находить время для себя и отдыха.

Проводить больше времени со своей семьей и друзьями.

Быть в постоянном развитии и самосовершенствоваться.

Иметь увлечение, которое будет наполнять приятными эмоциями.

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