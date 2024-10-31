В какой день нельзя колоть свинью, чтобы не было червей в сале

Среди украинцев бытует мнение, что в четверг нельзя колоть свинью. Якобы из-за этого в сале могут завестись черви.

О народных приметах рассказала блоггер баба Маша в Тиk-Тоk.

Блогерка говорит, что сама убедилась в этом. По ее словам, произошло это когда она со своим мужем кололи свинью.

"Мы положили сало в ящик. Тогда еще в банки не складывали, а в специальных деревянных ящиках держали засоленное сало. Прошло месяц или два и мужчина вытащил из ящика кусок сала. Я его очистила от соли, порезала на куски и на сковородку бросила .Потом присмотрелась и увидела в жировые черви. Они завелись под кожурой в сале", — говорит баба Маша.

Напомним, названы три причины, почему нельзя мыть сырое мясо перед приготовлением. Одна из причин – увеличивается риск размножения бактерий.

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