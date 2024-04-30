В какой день Страстной недели, по народным приметам, можно сажать на огороде: будет богатый урожай

В какой день Страстной недели можно работать на земле

29 апреля началась Страстная неделя, в течение которой православные христиане готовятся встречать Пасху.

В эту особую неделю принято сажать овощи. По народным приметам есть особенно благоприятные для посадки дни на этой неделе.

Считается, что хорошим днем для работы в огороде является Чистый четверг перед Пасхой. Даже существует древняя поговорка "На огороде хорошо сажать в Чистый четверг — все будет чисто", подразумевается, что не будет сорняков.

В некоторых регионах Украины Чистый четверг еще называют "Богатым", потому что считают, что если посадить картошку в этот день, урожай будет щедрым. А на Западном Полесье картофель сажают в Страстную пятницу.

В Чистый Четверг можна сажать зелень, морковь, кукурузу, чеснок, огурцы, можно сеять на рассаду помидоры и капусту.

В большинстве регионов Украины считается, что ничего сажать и делать возле дома нельзя в Страстную пятницу. В этот день следует отказаться от любых огородных работ.

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