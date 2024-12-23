В какой комнате лучше поставить орхидею: где экзотический цветок будет чувствовать себя идеально

Для роскошного и пышного цветения нужно разместить орхидею в правильном месте в доме или квартире.

Чтобы орхидея не заболела и не увядла, специалисты рекомендуют ставить емкость с растением там, где будут созданы идеальные условия для его комфорта. Самое важное защитить цветок от сквозняков, низкой температуры и прямых солнечных лучей.

Лучше всего, говорят эксперты, если горшок с орхидеей будет стоять на подоконнике, выходящем на восток или север. Тогда освещение будет максимально мягким, без излишней яркости, которая может навредить растению.

Разместить орхидею на "правильном" подоконнике — это только половина дела. Также нужно убедиться, что растение хорошо защищено от низкой температуры (особенно поздней осенью, зимой и в начале весны) и ветра. В этот период окно должно всегда быть плотно закрытым. Иначе орхидея сбросит цветочные почки.

Специалисты также добавляют, что орхидею важно ставить подальше от источников высоких температур, таких как камины, духовки, электрообогреватели, радиаторы батареи и т.п. И цветок не должен находиться рядом с вентиляционным отверстием.

Чтобы орхидея "жила" и радовала своими цветами как можно дольше, мало правильного размещения. Необходимо регулярно поливать растение, используя не водопроводную, а кипяченую или дождевую (по возможности) воду.

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