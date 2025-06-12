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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
23k
Время на прочтение
1 мин

В какой комнате начать уборку в первую очередь: специалисты говорят, что ошибка ведет к затягиванию процесса

Уборка в квартире или доме сильно усложняется, если начать процесс с неправильной комнаты.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
В какой комнате нужно начать уборку в первую очередь

В какой комнате нужно начать уборку в первую очередь / © Unsplash

Об этом многие даже и не догадываются. Часто украинцы просто проводят уборку в хаотическом порядке, а потом удивляются, почему на этот процесс ушло так много времени и сил.

Специалисты по клинингу уверены — если правильно начать весь процесс, можно достичь чистоты в доме или квартире в относительно короткие сроки. Да еще не устать от этого.

В какой комнате начать уборку в первую очередь? На самом деле конкретного ответа не существует. Ведь в каждой квартире или доме эта комната "своя".

Рекомендация специалистов звучит так: уборку следует начинать с того помещения, в котором больше всего времени проводит сама хозяйка и домочадцы. Чаще — это кухня или гостиная.

После этого помещения нужно переходить в ту комнату, в которой вы проводите немного меньше своего времени. Обычно это спальня. А завершать процесс уборки следует там, где люди не находятся целыми часами: ванна, туалет, прихожая.

Если вы будете соблюдать правильную очередность уборки, тогда весь процесс будет занимать значительно меньше вашего времени, а также потребует не так много сил.

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Дата публикации
Количество просмотров
23k
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