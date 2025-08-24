В какой одежде нужно хоронить покойника: ответ священника

Во время погребения усопшего важно соблюдать определенные правила / © Pixabay

Реклама

После смерти возникает множество вопросов, связанных с погребением. Одна из распространенных традиций — одевать умершего исключительно в новые вещи. Часто это считают обязательным условием «правильного» захоронения.

О погребальной одежде рассказал священник ПЦУ Алексей Филюк.

«Таких предписаний нет нигде, даже в спортивном костюме. Нет комиссии в морге или церкви, в чем покойник одет. Что считаете нужным, главное, чтобы чистые вещи были. Одели, снарядили. В чем одели, так будет. А если нет никакой одежды, не дай Бог, где пожар был и сгорело все, то, конечно, надо купить уже одежду. У соседей не будете брать. Хотя есть всякие случаи, даже у соседей. У меня когда сосед умер, я дал ему рубашку, галстук, пиджака дал, потому что нужно было в чем-то похоронить соседа. Здесь неважно, в чем вы похороните. Главное, чтобы вы прожили жизнь с Богом», — объяснил он.

Реклама

Священник считает, что покупать новую одежду совсем не обязательно. Отец Филюк также отметил, что если умерший при жизни имел любимую одежду, например, вышиванку, то вполне уместно похоронить ее именно в ней.

«Похороните в костюме, будет в костюме. Похороните в платье женщину, будет в платье. Платок без платка, в новом, в старом. Главное, чтобы чистенькое было, чтобы был приступ, чтобы оно было приятно. А новую одежду не обязательно покупать и тратиться, это так уж так, знаете, второстепенно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жители индонезийской громады Тороджа извлекают тела своих умерших родственников из могил, чистят и одевают их, а затем проводят с ними время, разговаривая и зажигая сигареты.