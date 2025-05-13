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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

В какой воде лучше мыть овощи и зелень — горячей или холодной: об этом необходимо знать каждому

Профессиональные повара рекомендуют мыть овощи обязательно проточной водой с применением жесткой губки или щетки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В какой воде мыть овощи – холодной или горячей

В какой воде мыть овощи — холодной или горячей / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, в какой воде нужно мыть овощи и зелень, можно ли использовать для мытья бытовые химические средства.

Как правильно мыть овощи и зелень и какой водой: советы профессиональных поваров

Профессионалы не рекомендуют использовать бытовые средства для посуды или мыло, чтобы помыть овощи и зелень.

  • Картошку, редиску, морковь и свеклу сначала нужно немного подержать в теплой воде, чтобы с корнеплодов легче отчищалась земля. Затем овощи нужно хорошо почистить щеткой и промыть проточной водой.

  • Капусту сначала нужно очистить от верхних листьев, а потом уже мыть под краном едва теплой водой. Цветную капусту нужно сначала разделить на соцветия, удалить потемневшие частицы, а затем сполоснуть прохладной водой.

  • Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень необходимо сначала перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Затем замочить в прохладной воде на 15 минут, а затем ополоснуть проточной холодной водой.

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Дата публикации
Количество просмотров
26
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