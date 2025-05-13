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В какой воде лучше мыть овощи и зелень — горячей или холодной: об этом необходимо знать каждому
Профессиональные повара рекомендуют мыть овощи обязательно проточной водой с применением жесткой губки или щетки.
Рассказываем, в какой воде нужно мыть овощи и зелень, можно ли использовать для мытья бытовые химические средства.
Как правильно мыть овощи и зелень и какой водой: советы профессиональных поваров
Профессионалы не рекомендуют использовать бытовые средства для посуды или мыло, чтобы помыть овощи и зелень.
Картошку, редиску, морковь и свеклу сначала нужно немного подержать в теплой воде, чтобы с корнеплодов легче отчищалась земля. Затем овощи нужно хорошо почистить щеткой и промыть проточной водой.
Капусту сначала нужно очистить от верхних листьев, а потом уже мыть под краном едва теплой водой. Цветную капусту нужно сначала разделить на соцветия, удалить потемневшие частицы, а затем сполоснуть прохладной водой.
Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень необходимо сначала перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Затем замочить в прохладной воде на 15 минут, а затем ополоснуть проточной холодной водой.