Наконец-то закрыт многолетний кулинарный спор о том, в какую воду класть яйца для варки — в холодную или горячую. Профессиональные повара дали четкий ответ. Он зависит от того, откуда вы будете брать яйца — из холодильника или с полки.

Холодные яйца нужно класть в холодную воду. Если вы берете яйца из холодильника, их нельзя опускать в кипяток. Резкий перепад температуры приведет к тому, что они будут лопаться и будет вытекать белок. Чтобы избежать этой проблемы, холодные яйца нужно класть только в холодную воду. Так они будут нагреваться постепенно, это поможет сохранить плотность скорлупы и сделает очищение проще.

Свежие яйца или комнатной температуры можно класть в кипяток, но очень осторожно. Яйца не будут лопаться в горячей воде, если они комнатной температуры. Однако их нужно опускать в кастрюлю так, чтобы они не бились о дно и стенку емкости. Иначе они будут трескаться.