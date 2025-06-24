ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
497
Время на прочтение
1 мин

В какую воду нужно класть яйца для варки — холодную или горячую: повара дали окончательный ответ

Как правильно варить яйца, чтобы не лопались: полезные советы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как правильно варить яйца

Как правильно варить яйца / © pixabay.com

Наконец-то закрыт многолетний кулинарный спор о том, в какую воду класть яйца для варки — в холодную или горячую. Профессиональные повара дали четкий ответ. Он зависит от того, откуда вы будете брать яйца — из холодильника или с полки.

В какую воду лучше класть яйца для варки — холодную или горячую: советы поваров

  • Холодные яйца нужно класть в холодную воду. Если вы берете яйца из холодильника, их нельзя опускать в кипяток. Резкий перепад температуры приведет к тому, что они будут лопаться и будет вытекать белок. Чтобы избежать этой проблемы, холодные яйца нужно класть только в холодную воду. Так они будут нагреваться постепенно, это поможет сохранить плотность скорлупы и сделает очищение проще.

  • Свежие яйца или комнатной температуры можно класть в кипяток, но очень осторожно. Яйца не будут лопаться в горячей воде, если они комнатной температуры. Однако их нужно опускать в кастрюлю так, чтобы они не бились о дно и стенку емкости. Иначе они будут трескаться.

  • Финальный шаг — холодная вода после варки. Каким бы способом вы ни варили яйца, после приготовления их надо переложить в миску с холодной водой. Это поможет остановить процесс варки и облегчит чистку скорлупы.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
497
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie