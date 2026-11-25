Как сделать дом теплее / © Фото из открытых источников

Реклама

Когда на улице холодает, чувство уюта зависит не только от температуры на термометре. Холодный воздух от окон, прохладный пол и мебель, мешающая распространению тепла от батарей, могут сделать комнату гораздо менее комфортной.

О трех простых способах дольше удерживать тепло в доме, которые используют в гостиницах, пишет Onet.

Реклама

Завешивайте окна еще до заката

Один из самых простых приемов — закрывать шторы до наступления темноты. Вечером стекло охлаждается, а через окна помещение теряет тепло. Плотные портьеры создают дополнительный барьер между холодным стеклом и комнатой. Впрочем, даже обычные шторы могут частично оградить от прохлады и сквозняков.

Реклама

Днем окна, напротив, лучше оставлять открытыми для солнечного света, чтобы лучи могли прогревать помещение. Такой способ удерживать тепло после наступления тьмы советует и Госэнергоэффективности Украины.

Застелите кровать несколькими слоями

Еще одна хитрость касается спального места. Вместо одного очень толстого одеяла предлагают использовать несколько слоев: например, положить под обычное одеяло легкий флисовый плед, а сверху добавить покрывало из шерсти или флиса. Между слоями ткани задерживается воздух, помогающий сохранять тепло.

Чувство уюта придаст и фланелевая простыня. А у кровати стоит постелить небольшой коврик: холодный пол делает пребывание в комнате менее комфортным, особенно утром, когда приходится становиться на него босыми ногами. Ковры и дорожки на холодном полу также рекомендует использовать Госэнергоэффективность.

Не заставляйте батареи мебелью

Даже исправный радиатор не сможет эффективно обогревать комнату, если перед ней стоит массивная кровать, диван или кресло. Такая мебель препятствует циркуляции теплого воздуха, поэтому помещение прогревается медленнее.

Реклама

Чтобы тепло свободно распространялось по комнате, следует освободить пространство перед батареями. Также желательно следить, чтобы длинные шторы не закрывали радиатор и не перекрывали движение теплого воздуха. Важность свободного пространства вокруг отопительных приборов отмечает британская организация Citizens Advice.

Эти приемы не заменяют отопление, но помогают дольше сохранять уже имеющееся тепло и сделать пребывание в доме более комфортным.

Как сохранить тепло во время зимних отключений

Во время подготовки дома к зиме специалисты советуют позаботиться не только об утеплении, но и о запасах воды: по меньшей мере 3 литра питьевой на человека в сутки, а также отдельно для бытовых нужд. Важно проверить резервное питание необходимых устройств, уплотнить окна и освободить батареи от мебели.

Когда отопление надолго исчезает, спасатели советуют не пытаться обогреть всю квартиру, а обустроить в одной комнате общий «теплый уголок» для семьи. Чтобы уменьшить потери тепла, следует плотно закрывать окна и двери, закрывать щели и использовать одеяла или ковры у входа. К обустройству такого места можно привлечь и детей — совместная работа поможет им чувствовать себя спокойнее.

Реклама

А если в доме уже холодно, Минздрав советует безопасные способы согреться дома: многослойную одежду, горячие блюда и напитки, а также грелку или пластиковую бутылку с теплой водой, завернутую в полотенце. Не стоит забывать и о легкой зарядке — физическая активность помогает согреться, когда приходится долго сидеть в прохладном помещении.

Новости партнеров

Новости партнеров