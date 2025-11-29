- Дата публикации
В кухне +18°C даже при -10°C на улице: эффективный лайфхак для сохранения тепла во время отключений отопления
Сохранить тепло на кухне или любой другой комнате можно легко и бюджетно с помощью одного простого лайфгака. Доступный в любом строительном магазине, помогает эффективно утеплить стены за батареей и удерживать комфортные +18 °C даже при перебоях с отоплением.
Сегодня многие украинцы сталкиваются с перебоями с отоплением и светом, и именно поэтому часто задумываются, как сохранить тепло на кухне или в других комнатах. Особенно быстро температура падает там, где есть балкон. Но есть простой и бюджетный лайфхак, который поможет утеплить комнату без лишних трат времени и денег.
Все, что понадобится — это пинофол, который можно купить в любом строительном магазине. Это тонкий вспененный полиэтилен с фольговым покрытием с одной или обеих сторон. Для использования измерьте высоту и ширину стены под батареей и отрежьте кусок соответствующего размера. Пенофол легко крепится на жидкие гвозди или двусторонний скотч.
Принцип его действия прост: фольга отбивает тепло в комнату, не давая ему выходить сквозь стену на улицу. Благодаря этому температура в комнате повышается и даже при перебоях с отоплением на кухне можно удержать комфортные +18 °C.
Помимо утепления стены за батареей, важно проверить пластиковые окна. В старых или неправильно настроенных окнах часто появляются щели, через которые проникает холодный воздух. Чтобы утеплить окно, переведите его в “зимний режим”.